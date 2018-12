Hulp voor Cor (4) komt op kruissnelheid Dirk Selis

19u54 0 Sint-Truiden Het schrijnende verhaal van mama Evy Roosen (37) en haar vierjarig dochtertje Cor heeft de harten van de HLN-lezer geraakt. De reacties en de steunbetuigingen voor de mama en haar dochter, die in een onbewoonbaar krot in het centrum van Sint-Truiden wonen, zijn ronduit hartverwarmend. De hulp komt ook stilaan op kruissnelheid.

“De AXA-bank van Gingelom heeft besloten alle verzekeringen van Evy en Cor op zich te nemen. De Bloemenhal gaat de volledige inrichting van het huis op zich nemen. Er is zelfs een mevrouw uit Bekkevoort die haar huis wil delen. Via crowdfunding geraakt de huurwaarborg betaald. Ook de Vlaamse bedrijfswereld is zich aan het organiseren”, zeggen Gunther Leenen en Charmy Roelstraete, die zorgen dat alle hulp goed terechtkomt.

Verbaasd

Mama Evy Roosen is wat verbaasd door alle aandacht. “Dat had ik nooit durven hopen, zoveel warme reacties. Ik weet soms niet wat ik tegen al die mensen moet zeggen. Ik hoop dat ik dan ook niet verkeerd overkom. Gelukkig neemt Gunther Leenen die taak van mij over. Ik wou enkel een huisje van de Bouwmaatschappij kunnen huren voor mijn dochter en onze twee honden. ”

Drugsproblemen

Maar er verschenen ook negatieve reacties via de sociale media. Evy zou het allemaal aan zichzelf te danken hebben gehad. “Ja, mijn leven is niet over rozen gelopen en daar ben ik zeker ook voor een stuk in de fout gegaan. Ja, ik heb problemen met drugs gekend. Ik heb die overwonnen, mij herpakt en toen is Cor er pas gekomen. Voor Cor sta ik ’s morgens op en ga ik werken. Maar de klok kan ik niet terugdraaien.”