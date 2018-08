Huisdierensticker vanaf nu beschikbaar 25 augustus 2018

02u42 0 Sint-Truiden 1 op de 5 Vlaamse gezinnen heeft minstens één huisdier. Maar dieren in vele huizen betekent jammer genoeg ook dat er elk jaar honderden dieren het slachtoffer worden van een woningbrand, CO2-vergiftiging of wateroverlast.

Wanneer er brand uitbreekt in een woning, wordt er op dat moment vaak niet gedacht aan het huisdier dat zich nog in de woning bevindt. Bij gevaar gaan huisdieren zich van nature vaak verstoppen in donkere hoekjes, waardoor het nog moeilijker wordt om ze te redden.Door een sticker 'vergeet onze huisdieren niet' op je raam of voordeur te hangen, weten hulpverleners welke beestjes er nog in huis kunnen zijn," zegt schepen van Dierenwelzijn Carl Nijssens.





" Je kan de sticker gewoon aanvragen bij het stadsloket in het stadskantoor.





