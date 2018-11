Horeca Grote Markt loopt leeg Na Nieuwscafé: Mr. Spaghetti sluit, café Old Tom verlengt huurcontract niet en wijnbar Ons Huis trekt weg

Dirk Selis

20 november 2018

20u24 0 Sint-Truiden Na de sluiting van het Nieuwscafé, raakt nu het nieuws bekend dat restaurant Mr. Spaghetti de deuren sluit. Ook de uitbaters van café Old Tom hebben hun huurcontract niet meer verlengd. De bekende wijnbar Ons Huis trekt dan weer weg van de Grote Markt. Opvallend: Rik Geladé van het ter ziele gegane t’ Nieuwscafé spreekt voor het eerst na zijn faillissement en wijst naar de omslachtige openbare werken.

“Welgeteld 1 jaar en 4 maanden geleden opende Mister Spaghetti in Sint-Truiden. Ondanks de centrale locatie op de Grote markt, wist het restaurant helaas niet te overleven. De hoge huishuur, de onvoorziene investeringen om te mogen openen, maar zeker ook de verplichting van de stad om een uniform terras aan te kopen van tienduizenden euro’s zonder tussenkomst of afbetalingsplan liggen aan de basis”, reageren de zaakvoerders van de vestiging in Sint-Truiden op hun webpagina.

Doodsteek ‘t Nieuwscafé

Rik Geladé spreekt voor het eerst na de sluiting van zijn iconische zaak ’t Nieuwscafé: “Iedereen had de mond vol dat de witte kassa de oorzaak was, maar dat was niet het probleem. Ik ben er zelfs op termijn van overtuigd dat het een goede zaak is voor de horeca dat alles geregistreerd is. De doodsteek voor onze zaak waren de werken die anderhalf jaar tergend lang aansleepten. Ik zag mijn zakencijfer wegsmelten, en ook in de maanden na de werken kwamen we er niet meer bovenop. Je kan er geen geld blijven in pompen, op een bepaald moment moet je er de stekker durven uittrekken. Ik geraakte door mijn reserves en ben gestopt om erger te voorkomen, ik vermoed dat ik niet de enige ben, maar iedereen moet zijn eigen rekening maar maken.”

Ons Huis

Paul Driessens, sinds 1993 het gezicht van de bekende wijnbar Ons Huis, verhuist zijn zaak. “Wij trekken naar het voormalige pand van De Groene Loot in Wilderen. De werken hebben ons pijn gedaan maar dat is niet de reden van ons vertrek. Nu onze dochter Aurelie te kennen gegeven heeft mee in de zaak te stappen, gaan we na 27 jaar huren, een pand kopen om ons verder te verdiepen in ons concept.”

Geen makkelijke periode

“Uiteraard vinden we het heel jammer dat op korte tijd verschillende zaken stoppen. Voor horeca in het algemeen is het geen makkelijke periode, overal in België is het aantal stopzettingen gevoelig gestegen. In Sint-Truiden bleven we daar nog lange tijd van gespaard en werd, onder andere met heraanleg van de Grote Markt en de aanbouw van terrassen, getracht om de Horeca op de Grote Markt op lange termijn te versterken”, zegt manager Shop & The City Marijn Ghys.

“Old Tom is de eerste zaak met een terras die sluit. We hopen dat de brouwerij, die hoofdhuurder is, snel een nieuwe opvolger vindt. Mr. Spaghetti was een goed en vernieuwend concept dat na de werken een ideaal momentum had om op te starten op een nieuwe Grote Markt. Het is jammer dat dergelijke concepten nog niet helemaal lijken te werken in Limburg en dat na Hasselt ook de vestiging in Sint-Truiden geen vaste waarde is kunnen worden. Als middenstandsorganisatie doen we ons uiterste best om te zorgen voor zo veel mogelijk beweging op de Grote Markt”, besluit Ghys.