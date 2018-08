Hondenweide in Nieuwenhove wordt verfraaid 11 augustus 2018

02u32 0

De hondenweides in Nieuwenhoven kennen bijzonder veel succes. Na een succesvolle start, volgen nu reeds de nodige verfraaiingswerken.





Op vraag van de vele gebruikers van de hondenweide van het provinciedomein Nieuwenhoven werd er geïnvesteerd in verfraaiingswerken. Zo werden de drie hoofdweides en de buitenweide voorzien van schaduwdoeken en nieuwe banken. Goed voor een materiële investering van 6.000 euro. Nu kunnen de baasjes rustig op een nieuwe bank genieten van de schaduw terwijl hun viervoeters rondrennen - als het niet te warm is tenminste. Bovendien kan er nu ook, bij een malse regenbui, geschuild worden. (DSS)