Hof van Beroep herleidt celstraf Jan R. tot 17 jaar BVDH

30 november 2018

11u15 0 Sint-Truiden Jan R. (55) uit Tielt-Winge is door Het Antwerpse Hof van Beroep veroordeeld tot een celstraf van zeventien jaar voor de doodslag op zijn minnares Mia Verschueren (52) uit Sint-Truiden. Dat is drie jaar minder dan in eerste aanleg.

De feiten vonden plaats op 17 februari 2015. Het was het trieste einde van een periode waarin Jan verschillende minnaressen had en met leugens en valse beloften zijn dubbelleven in stand trachtte te houden. Die 17de februari moest de dag worden waarop hij bij Mia zou intrekken, maar Jan stapte die dag zelf af van zijn plan. Dat leidde tot een discussie waarbij de beklaagde een fles wijn stuk sloeg op het hoofd van de vrouw. Hij stak vervolgens het appartement in brand. Net zoals de eerste rechters vond ook het hof de voorbedachtheid niet bewezen en herkwalificeerde de feiten van ‘moord’ naar ‘doodslag’.