Historische laatste misviering in 800 jaar gaat live op Facebook Dirk Selis

14 maart 2019

17u23 0 Sint-Truiden De minderbroeders te Sint-Truiden vieren zondag 17 maart 2019 om 10u.00 hun laatste mis in 800 jaar. Er wordt veel volk verwacht.Op de laatste middernachtmis eind vorig jaar waren er meer dan 600 mensen en dat aantal zou deze keer nog wel es hoger kunnen liggen. Het is de laatste kans om in de monumentale, barokke, classicistische minderbroederskerk een misviering mee te maken.

“Mensen die in het buitenland zijn of de viering liever van thuis, vanuit het rust-of ziekenhuis volgen kunnen deze historische misviering volgen via Facebook. De mis wordt live uitgezonden via de facebookbookpagina van museum DE MINDERE. Surf naar Facebook en tik in: museum DE MINDERE. Like de pagina en u bent er live bij vanaf 10u.00, ” vertelt Pater Frans, die met lood in zijn schoenen de laatste mis moet voordragen.

Vesperdienst

Iedereen is ook welkom op dinsdag 19 maart om 18u.30 in de minderbroederskerk. Er is dan een korte vesperdienst in de minderbroederskerk met aansluitend de plechtige processie: het Evangelieboek en het Sacrament worden dan langs de Grote Markt overgebracht naar de O.L.V. Kerk. Ook deze processie wordt live uitgezonden via Facebook vanaf 18u.30.

Nog vijf minderbroeders blijven in Sint-Truiden

De orde van de minderbroeders vertrekt uit de stad Sint-Truiden maar er blijven wel nog minderbroeders in Sint-Truiden aanwezig. ‘Het klooster sluit dan wel, maar er zijn wel nog altijd vijf minderbroeders in de stad. Pater Jos is priester voor de Kanafederatie, gardiaan Frans zal zijn diensten blijven aanbieden in Sint-Truiden, hij krijgt een aparte leefruimte bij de Clarissen. In het rusthuis Home Elisabeth zijn er ook nog Pater Eddy, Broeder Clemens en ik zelf. We zijn dus nog met vijf! En ik ben van plan om de laatste overgebleven minderbroeder van Sint- Truiden te worden!’ zegt pater Herman met pretoogjes.