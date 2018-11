Historalia mikt deze winter op recordaantal bezoekers Hoge Belgische adel breekt door in evenementenwereld Dirk Selis

21 november 2018

17u06 0 Sint-Truiden Studio 100 kan beter op zijn tellen passen want de top van de hoge Belgische adel heeft zich in de entertainmentbusiness gestort. Aan de kant Gert Verhulst, Herman Schurmans en Stefan Kerkhofs. Hier komen prins Simon de Merode, Graaf Ghislain de Liedekerke en Graaf Ghislain d’Ursel.

Prins Simon de Merode behoort tot de hoogste en oudste adel van ons land, met een stamboom die 26 generaties teruggaat en een aanwezigheid in Westerlo sinds 1450. In 2007 wilden de vorige generatie het kasteel in Westerlo verkopen, maar was het nu naïviteit of was het een afspraak met de geschiedenis die speelde? Samen met zijn broers en zus kocht Simon de rest van zijn familie uit en zorgde ervoor dat het kasteel ook nu in handen bleef van een Merode. Maar hoe onderhoud je een dak van twee voetbalvelden groot en o ja, het schilderij uit de 16de eeuw is ook aan restauratie toe. Ondertussen zijn de landerijen rondom het kasteel verkocht en geven de koeien geen melk meer. Om maar te zeggen, aan de inkomstenzijde moest gewerkt worden.

Executive producer

‘Executive producer’ noemt hij zich op LinkedIn en dat is hij ook. Hij is de bedenker, bezieler en organisator van Historalia, dat hij in 2014 oprichtte met het Kasteel de Merode in Westerlo als vaste thuishaven. Om de conservatie en het gebruik van het erfgoed te kunnen behouden, stelt de prins zijn domein regelmatig open voor het grote publiek. Met groots opgezette historische musicals op het kasteeldomein (Marie-Antoinette, Albert 1 en Rubens) en een jaarlijks terugkerende editie van Kerstmagie maakt Historalia van een historisch kader een boeiende omgeving. Het is voor de toeschouwers een unieke kans om kastelen, die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek, te bezichtigen.

De Merode genoot een theateropleiding in een kostschool in Reims en ging na een internationale studie aan de VUB aan de slag als junior brandmanager bij bierbrouwer AB InBev. Die mix van zijn achtergrond met de opgedane marketingervaring en zijn passie voor theater en spektakel geven het businessmodel van de prins die unieke toets, die wel eens het verschil zou kunnen maken.

Sint-Truiden Onze kastelen zijn de nieuwe culturele centra

Achter Historalia schuilen de visie en de passie van de prins. “Onze kastelen zijn de nieuwe culturele centra van het platteland. Weet u, wij werken met honderden vrijwilligers, decorbouwers en figuranten uit de omgeving van onze kastelen. Die mensen werken samen met ons aan een productie. Hierdoor leren de mensen het kasteel kennen en worden er net als wij verliefd op. “Denk u niet dat die mensen dan eerder zullen opkomen voor het voortbestaan van het kasteel? De tijden dat de adel zich kon opsluiten achter haar poorten is voorbij.” Delen of ten onder gaan. Het zou zo waar een nieuwe lijfspreuk kunnen worden.

Kerstmagie

De ogen van Historalia zijn ook al gericht op de toekomst. Er worden volop voorbereidingen getroffen om het unieke concept te introduceren buiten de lokale grenzen. Met Kerstmagie, dat dit jaar niet in twee maar in vier kastelen wordt opgevoerd, zetten we die eerste stappen. De afgelopen drie edities gingen door in het Kasteel de Merode en het slot van Laarne. Dit jaar voegen we daar twee extra locaties aan toe: het Kasteel van Duras (Sint-Truiden) en het Kasteel van Vlamertinge (Ieper). Dezelfde ambitie, nieuwe oorden. Wij hopen dat dit concept, dat in de Kempen ontstond, ook de rest van Vlaanderen zal bekoren.

Lotto Arena

“Natuurlijk wil ik verder groeien maar zonder overhaast te werk te gaan. Ik denk o.a. aan een animatiefilm over Kerstmagie en aan een musical met al de personages van Kerstmagie in de Lotto Arena. Verder lonken er ook internationale opportuniteiten. Merchandising hoort er natuurlijk bij, maar geen Chinese massaproductie. Liever brengen we eerlijk gemaakte en ambachtelijke producten. Dit jaar komen we met mooie prentenboeken die mooi aansluiten bij de kerstmagie.”

Als de prins roept, moeten de graven dan volgen? “Zo werkt het al lang niet meer. Ik beschik echter over een interessant netwerk. De graaf van Duras is mijn kozijn en hij heeft te kampen met dezelfde huishoudelijke en financiële uitdagingen als ikzelf. De verwachting is dat meer en meer kastelen in de toekomst zullen deelnemen. Tijd zal het uitwijzen.”

Maîtresse

“Was het nu weer Willem 1 of Willem 2 die hier een tijd in uw kasteel met zijn maîtresse verbleef, Ghilslain? ” vraagt de Merode aan de Graaf van Duras. “Nu moet ik even nadenken, Simon, je weet, ik was altijd beter in Wiskunde dan in geschiedenis. Enfin, ik ga het straks even Googlen.” antwoordt Graaf Ghislain de Liedekerke. “Ziet u, bezoekers vragen mij af en toe uitleg over een schilderij of een gebeurtenis. Maar al te vaak weet ik het zelf niet en moet ik het opzoeken. Zo gaan we samen op zoek naar onze geschiedenis en leren we bij op een leuke manier. Kijk, de mensen komen niet als de grote C van cultuur over onze kastelen hangt, dan haken ze af. De mensen willen wat fun beleven na een drukke werkweek, en dat ze dan een beetje geschiedenis meepikken, is mooi meegenomen. Toch?” besluit de prins. Noblesse Oblige.

www.kerstmagie.be. Tickets: 14.95 euro p.p. - kinderen tot 4 jaar gratis. Doorlopend voorstellingen op weekdagen van 17 tot 19.15 uur Weekend van 14 tot 19.15 - 10 en 11 december gesloten.