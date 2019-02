Hilde Vautmans wordt buddy van Afghaanse Jawad (16) DSS

26 februari 2019

09u58 0 Sint-Truiden Vandaag kreeg Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) haar ‘buddy’ toegewezen, via het buddyproject van Fedasil. Met dit initiatief wil Fedasil Truienaren in contact brengen met nieuwkomers, zodat deze hun nieuwe omgeving beter kunnen leren kennen.

“Ik ben heel trots en blij dat ik eindelijk mijn buddy kon ontmoeten! Jawad is een Afghaanse jongen van 16 jaar die momenteel bijna een jaar in België verblijft en al heel goed Nederlands spreekt. Zijn ouders, zussen en broer zijn wel nog in Afghanistan, dus goed dat ik vanaf vandaag zijn buddy kan zijn. De bedoeling is om samen regelmatig een toffe activiteit te doen of om gewoon een goede babbel te slaan, dat zal hem zeker en vast veel deugd doen. Hij wil vooral eens samen koken, want hij houdt net zoals ik van lekker eten! Het is tenslotte niet eenvoudig op die leeftijd alleen te zijn zonder familie en tijdens zijn weg door smokkelaars getekend te zijn. Jawad gaat ook naar Habbekrats, mijn project in Sint-Truiden om voor jongeren een leuke plaats te creëren waar ze steeds terecht kunnen. Dat kan ook de ideale plaats zijn voor hem om in contact te komen met andere Truiense jongeren. Ik hoop dat veel andere Truienaren ook overwegen om buddy te worden van een asielzoeker, zo dragen we allemaal ons steentje bij.”, aldus Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE).

Buddyproject

“Met dit initiatief willen wij gewone burgers in contact brengen met nieuwkomers, zodat deze hun nieuwe omgeving beter kunnen leren kennen. Als buddy trek je er af en toe op uit met één van onze bewoners. Een gewone babbel, een leuk bezoekje, een sportieve of interessante activiteit… zo maak je de asielzoeker vertrouwd met het leven in België en ontmoet je zelf de wereld in je achtertuin! Je kan zelf aangeven of je buddy wil zijn van een man, vrouw, gezin of alleenstaande minderjarige. Het opvangcentrum begeleidt je in de contacten met de bewoner. “ zegt Simon Vanmechelen, directeur van Fedasil Sint-Truiden.