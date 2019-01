Hilde Vautmans tegen fruittelers: “Zet jullie schrap voor een harde Brexit” “Maak zo snel mogelijk werk van van een internationaal douanenummer” Dirk Selis

17 januari 2019

08u27 0 Sint-Truiden Na de verwerping van de Brexit-deal door het Britse Lagerhuis roept Europarlementslid Hilde Vautmans de Limburgse fruittelers op zich voor te bereiden op een harde Brexit.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE): “Ik betreur de beslissing van het Britse Lagerhuis, vooral omdat het de kans op een chaotische uitstap van het VK uit de EU vergroot. Het is op dit moment te vroeg om te weten welke richting we uitgaan en het heeft ook geen zin om te speculeren over welke Brexit er uiteindelijk zal komen. Maar het is wel het moment om nuchter te zijn, om stil te staan bij de gevolgen die gepaard gaan met het slechtste Brexit-scenario, een no-deal, en bovenal om zich op deze gevolgen voor te bereiden.”

Ruslandboycot

“Vandaar mijn oproep aan alle Vlaamse bedrijven die exporteren naar het VK: blijf hopen op een zachte, ordelijke Brexit, maar zet jullie schrap voor een harde Brexit! Daarbij wil ik me speciaal richten tot de Vlaamse land- en tuinbouwer aangezien het, na de Ruslandboycot in 2014, de tweede keer is in vijf jaar tijd dat ze getroffen worden door een politiek spel”, vervolgt Vautmans.

“En de impact van een mogelijke harde Brexit voor onze Vlaamse landbouwers, is niet min. In 2016 ging 10 procent van de Belgische export van peren en 8,1 procent van de export van appelen naar het VK. De uitvoerwaarde van Belgisch vers fruit naar het VK bedroeg datzelfde jaar 106 miljoen euro. In het geval van een no-deal zal deze uitvoer moeten voldoen aan een reeks tarifaire en niet-tarifaire regels, die een belemmering vormen op de handel. Sommige fruitbedrijven schatten de kost per vrachtwagen van deze formaliteiten rond de 100 euro. In bepaalde Limburgse fruitexportbedrijven vertrekken er dagelijks 7 tot 8 vrachtwagens richting het VK. Het vergt niet veel rekenwerk om te weten dat een no-deal bedrijven op het einde van het jaar honderd duizenden euro’s kan kosten”, zegt Hilde Vautmans.

Internationaal douanenummer

“Deze cijfers zijn een drijfveer om niet op onze lauweren te rusten. Daarom roep ik alle bedrijven op om zo snel mogelijk werk te maken van een internationaal douanenummer, een uniek EORI-nummer. Indien ze hier niet over beschikken, kunnen ze geen handel meer drijven met het VK. Dat willen we ten alle koste vermijden”, besluit Vautmans.