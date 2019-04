Hilde Vautmans stelt 10-puntenplan voor op crisisoverleg land- en tuinbouwsector: “Het is vijf na twaalf” Dirk Selis

12 april 2019

12u40 0 Sint-Truiden Volgende week donderdag, 18 april, organiseert Hilde Vautmans een rondetafel in Château de la Motte over het overleven van de landbouwsector, en dit in aanwezigheid van Vlaams Minister Lydia Peeters. Vautmans zal er haar 10-puntenplan voorstellen aan de sector; een waaier van maatregelen die nodig zijn om de landbouwers en fruittelers te laten overleven.

“De bedoeling van de rondetafel is om echt te luisteren naar de sector. Ik werd de voorbije dagen veel opgebeld door landbouwers en aangesproken door actiegroepen over de stilaan onhoudbare situatie in en leefbaarheid van de sector" vertelt Europees Parlementslid en Truiens landbouwschepen Hilde Vautmans (Open Vld):Op dit ogenblik zitten zo’n 30 à 40% van de landbouwbedrijven in zware financiële problemen. Er moét dus iets gebeuren aangezien de reserves bij vele landbouwers echt op zijn: de prijzen staan historisch laag, met veel uitgaven en weinig inkomsten als gevolg. Het water staan hen echt aan de lippen en als we willen dat de sector in de toekomst kan overleven, dan moeten we echt nu in actie schieten. Daarom is het cruciaal dat de sector en de beleidsmakers de koppen bij elkaar steken. Wat we vooral nodig hebben is dat we op Vlaams, federaal en Europees niveau goed samenwerken. Als schepen van landbouw in Sint-Truiden en als lid van de landbouwcommissie in het Europees Parlement heb ik ondervonden dat het overleg tussen beleidsniveaus echt wel veel beter kan.”

Sector in crisis

“Ik zal de landbouwers daarom ook mijn 10-puntenplan voorleggen en de voorstellen met hen aftoetsen. Zo pleit ik voor een snellere uitbetaling van achterstallige schadevergoedingen, die al jaren aanslepen. Daarnaast dring ik nogmaals aan op de erkenning van de fruitsector als sector in crisis, waardoor ze uitstel van betaling van sociale bijdragen zullen verkrijgen. Dit biedt hen tijdelijk meer ademruimte in deze moeilijke tijden. Een derde prioriteit is een beter ketenoverleg. Dit moet zorgen voor eerlijke prijzen en een fair inkomen voor ieder van hen. Deze en zeven andere punten zullen we verder toelichten op de rondetafel en we hopen dat zoveel mogelijk landbouwers present tekenen en hun stem laten horen”, besluit Hilde Vautmans.