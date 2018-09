Hilde Vautmans 'is tijdelijk schepen van Openbare Werken' 04 september 2018

Nu de straatwerken in Gelinden al meer dan een jaar aanslepen, komt er eindelijk schot in de zaak. Schepen Hilde Vautmans (Open Vld) kan het getreuzel van collega-schepen Bert Stippelmans (CD&V) van Openbare Werken in Gelinden niet langer aanzien en steekt nu zelf de handen uit de mouwen. Opmerkelijk want openbare werken is niet haar bevoegdheid.





"De bewoners zijn terecht al meer dan een jaar gefrustreerd over de aanslepende straatwerken. Het kan niet dat er tot op vandaag nog steeds geen eindpunt in zicht is. Al maanden klagen ze over de vuile, langdurig openliggende straten, het uitvallen van de elektriciteit en moeilijke bereikbaarheid. Ik woon in dit dorp en rij hier dus dagelijks voorbij. Ik kon deze troosteloze aanblik niet langer aanzien. Vandaag was ik dan ook samen met alle betrokken partijen en raadslid Isabelle Vranken op locatie in Gelinden om tot een oplossing te komen, die de bewoners uit deze uitzichtloze situatie zal helpen. Ook de aannemer uit Nederland hebben we ontboden. We willen nu dat er binnen de maand concrete resultaten komen en dat de aannemer een wekelijks verslag indient over de vorderingen van de werkzaamheden en het wegwerken van de concrete pijnpunten. Daarbij moeten de deadlines gerespecteerd worden. Eerst moeten de werken in Gelinden degelijk worden afgewerkt tegen eind oktober en daarna pas kunnen de werken in Gelinden dorp en Engelmanshoven van start gaan", aldus Hilde Vautmans (Open Vld). (DSS)