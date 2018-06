Hilde Vautmans is buddy voor asielzoeker 04 juni 2018

02u33 0 Sint-Truiden Het asielcentrum in Bevingen start met een buddyproject voor niet- begeleide minderjarige asielzoekers.

"We tellen er 19", liet de directeur van het centrum Simon Vanmechelen (39) weten. "Zij vinden moeilijk de weg naar activiteiten in de stad. Om hen meer te integreren, zoekt hij mensen die buddy willen zijn. Hilde Vautmans, Europees parlementslid en schepen van Jeugd (Open Vld) in Sint-Truiden, is één van de eersten die zich engageert. "Ik zet mee m'n schouders onder het project", liet ze noteren. "Oké, ik heb een drukke agenda. Ik wil tijd vrijmaken om de rol van buddy op te nemen."





Niet makkelijk

Zelf is Vautmans moeder van twee kinderen van 5 en 7 jaar. "Ik ga met hen wandelen, naar de speeltuin of paardrijden, en dan kan ik perfect nog iemand meenemen", wierp de politica op. "We gaan zien hoe het loopt. Makkelijk zal het niet worden. Lukt het niet, dan krijg ik hulp van het asielcentrum".





Simon Vanmechelen vertelt dat het de bedoeling is de minderjarigen een inkijk te geven in hoe het in onze samenleving eraan toe gaat. Meer gegevens op info.sint-truiden@fedasil.be. (LXB)