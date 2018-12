Hevige regenval legt Zaterdagmarkt blank DSS

23 december 2018

Een spectaculair beeld, zaterdagochtend iets voor acht uur, want de Grote Markt stond voor een gedeelte onder water. De brandweer werd opgetrommeld om het water weg te pompen, want de wateroverlast was voor de aanwezige marktkramers te groot.

“Ik kom volgende keer met mijn rubberbootje”, liet één van de marktkramers zich al lachend horen. Nico Noppen, de voorzitter van de Truiense Marktkramers duidt de situatie: “Het was inderdaad even schrikken, het was toevallig aan mijn marktkraam dat de rioolput verstopt was en de hevige bui niet geslikt kreeg. Het ging om een plaatselijk acuut probleem van een beperkt aantal vierkante meters. De spoedig toegesnelde brandweer voorkwam erger en de stadsdiensten zullen het nodige doen om dit in de toekomst te vermijden, waarvoor dank!

.”