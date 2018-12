Hevige regenval bezorgt marktkramers natte voeten DSS

23 december 2018

17u50 0 Sint-Truiden Een deel van de Grote Markt stond zaterdagochtend rond 8 uur even onder water. Oorzaak was een combinatie van de zware regenval en een verstopt rioolputje.

De brandweer werd meteen opgetrommeld, want voor de marktkramers dreigde het onmogelijk te worden om hun waar nog aan de man te brengen. “Volgende keer kom ik met mijn rubberbootje”, grapte één van hen.

“Het was inderdaad even schrikken”, reageert Nico Noppen, voorzitter van de Truiense Marktkramers. “Het was toevallig aan mijn kraam dat het rioolputje verstopt was en al het water dus niet verwerkt kreeg. Het ging om een plaatselijk probleem dat uiteindelijk wel beperkt bleef tot enkele vierkante meters. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse en kon het probleem snel oplossen met behulp van een pomp. De stadsdiensten zullen nu het nodige doen om situaties als deze in de toekomst te vermijden.”