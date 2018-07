Hevige brand in Plantenstraat 30 juli 2018

02u39 0

In de Truiense Plantenstraat brak gisterenmiddag rond 13 uur een zware uitslaande brand uit. De brandweer was snel ter plaatse en had de handen vol om het vuur te blussen. De woning is nagenoeg helemaal vernield en meteen ook onbewoonbaar. In het huis woonden twee gezinnen die nu tijdelijk elders verblijven. Ook een aanpalende woning liep schade op. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid, maar een kortsluiting wordt niet uitgesloten.





(DSS/MMM/foto Selis)