Het mag al eens iets anders zijn: Legokamp Frans 02 augustus 2018

02u27 0

De volgende twee weken nemen een 40-tal kinderen deel aan het Legokamp Frans. De kinderen leren in de voormiddag met Lego Mind-Storms zelf een robot bouwen die allerhande complexe taken moeten uitvoeren. O ja, en in de namiddag "Parlez-vous français?".





Begeleider Cédric Maex is niet aan zijn proefstuk toe. Als leerkracht neemt hij jaarlijks met zijn klas van het 6de leerjaar deel aan de "First Lego League wedstrijd". In 2017 slaagde hij er zelfs in om zich met zijn klas deel te kwalificeren voor de wereldfinale in Saint-Louis (Missouri). "Het is een manier om kinderen aan te zetten om hun eigen talenten te ontdekken op technisch vlak. Dit project in CC de Bogaard is een unieke samenwerking om kinderen op een speelse manier kennis te laten met techniek tijdens deze warme zomerdagen", zegt Cédric Maex





Lego is algemeen bekend als speelgoed en het wordt steeds meer op school gebruikt om de theorie op een speelse manier over te brengen.





Schepen van Cultuur Johan Mas: "We gaan in CC de Bogaard steeds op zoek naar vernieuwende initiatieven. Met dit kamp verrichten we baanbrekend werk. Jeugdkampen zijn er op alle domeinen. Dit Legokamp Frans is echter een compleet nieuw gegeven."





In een tweede dagdeel leren de kinderen op een speelse manier Frans spreken.Zonder er bij stil te staan leren deze kinderen deze week heel wat bij. (DSS)