Heroïnedealer (42) krijgt celstraf met uitstel 02 augustus 2018

Een Truienaar (42) die tussen 1 januari en 29 mei 2018 heroïne verkocht, krijgt een celstraf met uitstel. Beklaagde heeft een gerechtelijk verleden, want hij werd op 29 september 2017 veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden met probatie-uitstel wegens diefstallen en andere misdrijven. Uit verslag van de justitieassistent bleek dat beklaagde gemotiveerd was voor een opname in Asster. De rechtbank acht het duidelijk dat beklaagde een behandeling nodig heeft. De 15 maanden gevangenis krijgt hij met uitstel, hetzelfde geldt voor de boete van 8.000 euro. (BVDH)