Heraanleg Grote Markt blijft gemoederen verhitten 28 juli 2018

02u23 17

De heraanleg van de Grote Markt blijft de gemoederen tussen de Truiense oppositie en de meerderheid verhitten. In totaal kostte de heraanleg circa 4,6 miljoen euro, twee keer zo veel als de oorspronkelijke raming. Nu blijkt het onderhoud van de markt en haar twee hoofdstraten op een fiasco uit te draaien.





Oppositieleider Filip Moers (sp.a) is scherp voor de meerderheid: "Als je over de Grote Markt loopt, word je steevast aangesproken over hoe vuil de Markt en delen van de pas heraangelegde winkelstraten er al bijliggen. Zo blijkt de keuze van de Portugese stenen een grote flater te zijn. De te bleke en veel te poreuze steen slorpt all het vuil op."





"Ook het kappen van onze gezonde bomen was een miskleun van jewelste. Deze bomen zouden dit voorjaar en de ganse zomer hun schaduwfunctie met grote sier vervuld hebben. Dit blijvend groen met beperkt onderhoud werd vervangen door grijze eentonige bloembakken. Bloembakken die om de haverklap machinaal moeten verplaatst worden bij evenementen en bovendien, en zeker in deze extreme weersomstandigheden, ook heel veel onderhoud vragen", gaat Moers verder.





Op het stadhuis bleek waarnemend burgemeester en bevoegd schepen Bert Stippelmans (CD&V) ondanks herhaaldelijke telefoons en ingesproken berichten niet bereikbaar voor enige commentaar. (DSS)