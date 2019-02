Hasp-O is nieuwe naam voor katholiek secundair onderwijs in Sint-Truiden Exact 200 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar 2019- 2020 start het katholiek secundair onderwijs in Haspengouw met één nieuw scholenproject voor 2.600 leerlingen. Dirk Selis

12 februari 2019

18u21 3 Sint-Truiden Vanaf woensdagochtend trekken 2.600 Haspengouwse leerlingen naar Hasp-O. Deze nieuwe naam verenigt voortaan de deelnemende scholen KCST, Technicum, SOLV-scholen Tuinbouw, Sint-Aloysius en de Regenboog, en zal naar buiten treden als één sterk geheel met als baseline ‘Katholiek Onderwijs in Haspengouw’.

“De voorbije jaren was er al een nauw samenwerkingsverband tussen de katholieke secundaire scholen in Sint-Truiden onder de vorm van de Scholengemeenschap Sint-Trudo. De afgelopen maanden is de overtuiging ontstaan om een sterkere samenwerking op poten te zetten en de krachten te bundelen rond één groot, vernieuwend onderwijsproject dat de troeven van 5 sterke scholen bundelt in één scholenproject voor het Katholiek Secundair Onderwijs in Haspengouw”, vertelt een fiere coördinerend directeur Suzanne Bex.

‘Hasp-O label’

‘Hasp-O staat voor een samenwerking tussen SOLV Campus De Regenboog, die voortaan onder de naam Hasp-O Zuid zal verder gaan; Technicum en KCST, die versmelten tot één school met als naam Hasp-O Centrum; SOLV Campus Tuinbouw, die de benaming Hasp-O Stadsrand meekrijgt en SOLV Campus Sint-Aloysius, die Hasp-O Zepperen wordt. Op deze manier zullen de verschillende campussen een eigen ‘Hasp-O label’ krijgen.

Domeinscholen

Leerlingen van Hasp-O ontdekken hun interesses en talenten al vanaf het eerste jaar. Die observerende en oriënterende eerste graad van het gewoon secundair onderwijs vind je in Hasp-O Centrum, Hasp-O Stadsrand en Hasp-O Zepperen. Leerlingen proeven er in het tweede jaar van de basisopties van verschillende mogelijkheden binnen het studieaanbod. Na het tweede jaar liggen alle mogelijkheden open en kiest de leerling, in functie van eigen interesse, voor een domein.

Groene satellietschool Hasp-O Zepperen

“Kiest men liever voor een kleinschalige school in het groen? Dan biedt Hasp-O Zepperen als groene satelliet temidden van de fruitgaarden een kwaliteitsvol alternatief, met eigen accenten rond duurzaamheid en engagement. Hasp-O Zepperen biedt als enige vestiging een sportrichting aan, naast het volledige domein Economie & organisatie en bepaalde richtingen uit de domeinen van Taal & cultuur en Mens & maatschappij.” besluit algemeen directeur Bex.

www.hasp-o.be