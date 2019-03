Hard werken én hard lachen: cartoonist Kim brengt clichés uit de bouwsector samen op reuzengroot doek Dirk Selis

08u31 0 Sint-Truiden Cartoons horen thuis in dag- en weekbladen, zegt u? Dan moet u vooral even een blik werpen op de jongste prent van de bekende Truiense kunstenaar Kim Duchateau.

Kim ging aan de slag in opdracht van bouwbedrijf Jansen uit Oudsbergen, en werkte zijn cartoon dan ook uit volgens enkele hardnekkige clichés uit de bouwsector. Het resultaat? Zo’n 3,5 op 1,5 meter met een vette knipoog. “Mijn favoriete onderdeel is de confrontatie tussen Superman en Rambo”, wijst Kim aan. “Zij willen elkaar te lijf gaan, maar worden uit elkaar gehouden door een vrouw. Dat symboliseert de kracht van vrouwelijk ondernemerschap.” Mogen voorts uiteraard ook niet ontbreken: klungelende arbeiders, karikaturale constructiefouten en — vanzelfsprekend — de bouwvakkersspleet.

Fantasie aan het werk

Voor Kim is de cartoon ook meer dan gewoon wat muurdecoratie. “In een relatief saaie omgeving leidt kunst af van het gewone”, legt hij uit. “Het zet je fantasie aan het werk. Tekeningen, foto’s of schilderijen doen je op een andere manier naar het leven of je werk kijken.”

Zijn jongste kunstwerk zou uiteraard niet bij Jansen de muur sieren als het bouwbedrijf niet dezelfde mening toegedaan was. In het verleden werkte men daar ook al samen met Kamagurka en Marc Lagrange. “Wij vinden het belangrijk dat werknemers zich gelukkig voelen”, zegt CEO Nadia Jansen. “En de werkomgeving is hierin een bepalende factor. Hard werken én hard lachen: dat is voor ons cruciaal. Daarom reserveren wij de nodige ruimte voor kunst — met een vleugje humor.”