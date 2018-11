Handelaars in Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom leveren boodschappen gratis aan huis Detailhandel gaat strijd met supermarkten aan DSS

18u08 4 Sint-Truiden Handelaars in Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom bieden thuislevering voortaan gratis aan. Bovendien krijgen hun klanten, door hun gecombineerd aanbod, ongeziene keuzemogelijkheden. Zo strijdt de detailhandelaar en producent exact een eeuw na de opkomst van de supermarkt opnieuw met de beste wapens om de gunst van de veeleisende consument.

“De klant bestelt 24/7 op de pc, tablet of smartphone. Met enkele kliks kiest hij uit een zeer uitgebreide keuze van verse producten. De geplaatste bestellingen worden thuis geleverd en temperatuurgevoelige producten worden gekoeld afgeleverd. Voor de inwoners betekent dit dus het einde van uren boodschappen doen, verkeersdrukte in het centrum, parkeerproblemen, wachtrijen aan de kassa en gesleur met bakken drank. De klant betaalt online via Beedrop.be of aan de koerier. De prijzen zijn gegarandeerd dezelfde als in de winkel en de levering is dus gratis voor de klant. Ook als de klant niet thuis is op het moment van leveren, is er een oplossing”, zeggen Ben Elen (Os), Dieter Porrey (Den Hof) en Philippe Wiame (Bakkerij Wiame).

Schepen van Middenstand Pascal Vossius juicht het initiatief toe: “Zo zie je maar dat niet enkel grote bedrijven zich op de onlinemarkt wagen. Deze stap van inventieve handelaars zal voor Sint-Truiden een meerwaarde betekenen”.