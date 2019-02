Haarmarathon tegen kinderkanker levert 1.100 euro op Dirk Selis

15 februari 2019

10u39 0 Sint-Truiden Leerlingen van het 7de jaar Haarstilist van het GO! Atheneum Sint-Truiden hebben hun groot hart getoond. Met een heuse haarmarathon zamelden ze 1.100 euro in voor het Belgisch KinderKanker Steunfonds.

“Wij wilden - in de warme week van Valentijn - iets doen voor een goed doel”, zeggen de laatstejaarsleerlingen Celina Dumont, Vicky Meekers en Kimberly Vandevoort. Heel de dagopbrengst van hun mini-onderneming ‘Fabulous Hair’ schonken ze weg, en daarnaast organiseerden ze nog tal van andere activiteiten. “Buiten de haarverzorging bieden we ook een verwenkoffie aan, met een draai aan het ‘Wheel of hope’ vielen er mooie prijzen te winnen en aan de Pop-up hartstore kon je een foto maken.” Bedrijven uit de kappersbranche, Dirico en D&D, werkten mee als partner om dit project te steunen.

Emotioneel

De opbrengst van 1.100 euro werd integraal geschonken aan het Belgisch KinderKanker Steunfonds (BKKS). Deze organisatie helpt wensen en dromen van kinderen met kanker waarmaken en biedt ook financiële steun aan hun families. “Voor ons was dit echt emotioneel en dit gaf ons een boost om er keihard voor te gaan. We zijn dan ook heel trots met de cheque die wij kunnen overhandigen.” Ook leercoach Gunther Hubar is fier op zoveel sociaal engagement bij zijn studenten. “Chapeau wat deze dames hebben gepresteerd”.