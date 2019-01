Haal gratis SAM, de digitale turnleraar in huis Sportleerkrachten ontwikkelen app om jongeren meer te laten bewegen Dirk Selis

14 januari 2019

14u55 0 Sint-Truiden Joris Brans en Jan Mertens, twee sportleerkrachten voor de lessen LO in de basisschool, hebben samen een app bedacht die jongeren helpt te bewegen. Die heet ‘SAM’: Samen Actief met Media. Aan de hand van aangepaste videobeelden kan elke leerling op eigen niveau aan de slag gaan.

“Het werd tijd dat SAM op de proppen kwam”, zegt Truienaar Joris Brans, die sportleerkracht is in basisschool De Zonnebloem in Wilderen. “Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat de meeste scholen in grote mate voldoen aan de minimumverwachtingen voor lichaams- en bewegingsbeheersing, maar dat er meer aandacht mag zijn voor verscheidenheid in het bewegingsaanbod en het gebruik van multimedia zoals apps en beeldmateriaal. Daarom bedachten Jan en ik SAM, een digitaal hulpmiddel voor leerkrachten in het basisonderwijs om kwalitatieve bewegingslessen op te zetten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van meer dan 70 videobeelden om zo leerlingen op eigen niveau te laten bewegen en te leren. Leuk voor de leerlingen is dat in de voorbeeldfilmpjes leeftijdsgenoten de oefeningen uitvoeren. Dit verhoogt de herkenbaarheid en daagt hen uit om het ook te kunnen. Al de bewegingsoefeningen zijn niet alleen op school, maar ook makkelijk thuis uit te voeren.”

Gratis

Jan Mertens uit Zoutleeuw is medebedenker van de app. Hij geeft les in vrije basisschool De Bron in Budingen en gemeentelijke basisschool De Knipoog in Rummen. “Ook wie op het eerste zicht niet zo graag sport, wordt nu meer geprikkeld om er aan te beginnen", zegt Mertens. De SAM-app kan je gratis downloaden, zowel voor Android als voor iOS-gebruikers. Hierdoor kunnen kinderen er thuis verder mee aan de slag. De SAM-app is dus geen commercieel product. Het is gemaakt uit ideologie om twee werelden met elkaar te verbinden: de tablet en kinderen meer en beter laten bewegen.”

Op maat van leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die de Sam-app financieel ondersteunde, is enthousiast. “Dit is handig voor elke leerkracht om de lessen te verrijken en op maat van elke leerling te werken. Deze app speelt in op de nood om meer te differentiëren en multimedia te gebruiken.”