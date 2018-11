Gymnasten verwelkomen hun wereldkampioene Nina Derwael met versierde turnzaal: “Kijken nu al uit naar WK 2019” Yannick De Spiegeleir

08 november 2018

20u10 0 Sint-Truiden Ook wereldkampioenen zijn maar mensen. Een week na het behalen van haar gouden medaille op het WK in Doha keerde Nina Derwael (18) vandaag terug naar de schoolbanken voor haar studies aan de Arteveldehogeschool. ’s Namiddags werd ze tijdens haar eerste training in de Topsporthal verrast met een versierde turnzaal.

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag trainen vanaf 7.30 uur en op woensdag tijd maken voor school. Ziedaar het wekelijkse regime van een turnster met het topsportstatuut. Wereldkampioene of niet, ook voor Nina Derwael gelden dezelfde regels.

Al werd het vandaag toch een beetje een speciale dag voor haar. Haar medegymnasten hadden kosten noch moeite gespaard om hun kampioene in de bloemetjes te zetten. Aan één van de turntoestellen hing een blinkende ballon in de vorm van een ‘1’ en op de spiegels aan de turnmatten prijkten foto’s van Nina in actie op het wereldkampioenschap in Doha. Al wordt er ook al in de toekomst gekeken met verwijzingen naar het WK 2019 in het Duitse Stuttgart en de Olympische Spelen in 2020 met ook foto’s van andere jonge gymnasten.

“Aan de prestatie van Nina kunnen ook onze andere gymnasten zich optrekken. De voorbereidingen en trainingen zijn niet te onderschatten, maar zij bewijst dat die inspanningen ook de moeite waard kunnen zijn. In het verleden zagen we om die reden af en toe talenten afhaken, maar we geloven dat de uitval door Nina’s prestatie zal verminderen”, zegt turncoach Sofie Naert.

De wereldkampioene op de ongelijke leggers, die vandaag ook nog de titel van ‘Sportverdienste 2018’ binnenhaalde, was uiteraard opgetogen met de verrassing die haar te wachten stond. “Natuurlijk vind ik het leuk dat de andere meisjes mij in de bloemetjes zetten. Al wil ik vooral ook niet naast mijn schoenen lopen na het behalen van mijn wereldtitel. Ook mijn studies zijn belangrijk.”

Haar trainster Marjorie Kieffer Heuls tracht mee het evenwicht te bewaren tussen de studies en het regime van de topgymnaste. “We zoeken in haar agenda naar een gezond evenwicht. Soms gaat er meer tijd naar het turnen, maar in rustigere periodes kan ze meer tijd investeren in haar studies.”