Grote rookpluim na brand aan Gazometercomplex 23 juli 2018

Zaterdag rond 18 uur brak er brand uit aan het dak op de bovenste verdieping van een appartement.





Het gebouw aan het Gazometercomplex is nog in volle opbouw. Om nog onduidelijke reden vatte de isolatie aan het dak vuur. Nochtans waren er op het moment van de brand geen werken bezig. Mogelijk is een deel van het materiaal door de hitte vanzelf in brand geschoten. Brandweer Zuid-Limburg snelde ter plaatse en kon het vuur snel doven. Niemand raakte gewond. Of de schade groot is en er vertraging op de werf zit, is voorlopig nog niet duidelijk.





De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling die tot ver in Sint-Truiden zichtbaar was. Gevaar voor het treinverkeer vlakbij was er niet. (MMM)