Grootste insectenhotel in Vlaanderen opent de deuren: Insecten-Hilton in Gelinden DSS

16 april 2019

14u17 0 Sint-Truiden Het grootste insectenhotel van Vlaanderen opent op 1 mei haar deuren. Niet toevallig in het hart van de fruitstreek. “Wilde bijenhotels zijn nodig om duizenden nieuwe wilde bijen te verwelkomen, nodig voor het bevruchten van alle bloesems”, zegt Diederik De Leersnyder van Aulenteer Natuurpunt Sint-Truiden.

Natuurpunt Aulenteer Sint-Truiden heeft als doel het natuurbeheer en -behoud van de omliggende gebieden en zorgen voor educatie bij jongeren en volwassenen. “Met de financiële steun van de coöperatie Cera heeft de vereniging insectenhotels geplaatst in de natuurgebieden Op d’Hei in Runkelen en Overbroek in Gelinden. De solitaire bijen in de streek vinden er een veilig onderkomen. Wilde bijenhotels zijn nodig om duizenden nieuwe wilde bijen te krijgen, nodig voor het bevruchten van alle bloesems. Nodig omdat de wetenschap aantoont dat er vele bloesems niet bevrucht worden”, zegt zegt Diederik De Leersnyder van Aulenteer Natuurpunt Sint-Truiden.

Hilton

“Dit insectenhotel is één van de grootste in zijn soort. Met een breedte van 2,5 meter en een hoogte van 4 meter is dit de ‘Hilton” van de insectenhotels. Wist je dat de kleine holletjes minimaal 4 millimeter moeten zijn, dat de gangetjes liefst minimaal 7 centimeter zijn, dat afhankelijk van de diameter er een ander soort wilde bij eitjes legt. De wilde bij legt verscheidene eitjes in dit gangetje en elk eitje krijgt een voedstel mee (stuifmeel) opdat de kleine larve kan eten. De larve wordt een poppetje en kruipt dan na één jaar uit het gangetje. Elk eitje wordt gescheiden van het andere door een tussenschot dat de oude bij maakt van leem, water en speeksel”, leert Diederik ons bij.