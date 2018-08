Graanopbrengst lijdt onder aanhoudende droogte 02 augustus 2018

02u27 0 Sint-Truiden Normaal gezien rijden rond begin augustus de pikdorsers uit om het graan binnen te halen. Maar dit jaar staan deze grote landbouwmachines al terug in de hangar.

"Al het graan is al binnen en dat is vroeg ...heel vroeg" zegt landbouwer Daniël Vanhentenrijk. "Normaal gezien waren we nu nog tot half augustus aan het werk. Deze droogte heb ik in heel mijn carrière nog nooit meegemaakt. Dit familiebedrijf bestaat 45 jaar en het is de eerste keer dat we dit meemaken."





Tarweprijzen schommelen

De Belgische graanmarkt reageerde zeer wisselvallig op de vroeg invallende droogte, waardoor tarweprijzen erg schommelden. De opbrengsten in de Europese Unie lijken lager uit te komen. Afwachten of dit zich vertaalt in de broodprijs. "In de Zuid-Limburgse akkerbouwstreek viel het al bij al nog mee, omdat het in juni nog goed geregend heeft. Percelen met een betere vochtvoorziening en gerst die goed 'gesoigneerd' is, laten in Zuid-Limburg een hogere opbrengst zien. Aan de andere kant van de taalgrens durven we stellen dat de droogte de opbrengsten met 20 à 30% hebben doen dalen, of zo'n 1.000 à 1.500 kilogram per hectare." zegt landbouwingenieur Marleen Peumans van het Provinciaal Instituut Biotechnisch Onderwijs (DSS)