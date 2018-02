Gezochte verkrachter uit 'Faroek' gevat 08 februari 2018

De politie heeft woensdag dan toch de man kunnen vatten die in augustus vorig jaar een vrouw probeerde aan te randen in de Hasseltse stationsbuurt.





Eerder verspreidde de politie al een oproep via het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek'. Op basis daarvan kwamen vorige week al meteen een reeks tips binnen. Die leidden afgelopen vrijdag zelfs tot een heuse klopjacht in het centrum van Sint-Truiden, waar de politie hem even echt op de hielen zat.





Maar de dader kon alsnog ontkomen door over daken te lopen en over omheiningen te klauteren. Gisteren kon de politie hem dan uit een hotel plukken in Sint-Truiden. Daar gaf hij zich zonder verzet over aan de inspecteurs. (RTZ)