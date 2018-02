Gezochte crimineel vlucht over daken POLITIE HOUDT KLOPJACHT, MAAR VERDACHTE KAN ONTSNAPPEN TOON ROYACKERS

03 februari 2018

03u18 0 Sint-Truiden De binnenstad van Sint-Truiden is gisterennamiddag opgeschrikt door een helse achtervolging langs tuintjes, koeren en zelfs over daken. Een gezochte crimineel zette het op een lopen toen de politie plots voor zijn deur stond. Enkele bewoners stonden oog in oog met de man, die uiteindelijk wist te ontkomen.

Buurtbewoners hadden gezien hoe een koppeltje aan het intrekken was in hun woning in de Stationsstraat in het centrum van Sint-Truiden. Ze waren nog geen uur klaar, of daar stormden plots agenten al de straat in. De politie van de aanpalende zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) had lucht gekregen dat het koppel zich op het adres in Sint-Truiden wilde vestigen. De man bleek evenwel geseind te staan.





Lantaarnpaal

Omdat het om een gevaarlijk signalement ging, snelde de politie LRH samen met collega's van Sint-Truiden ter plaatse. Ze braken de buitendeur van het appartement open en stormden naar binnen. Even later werd de vrouw al naar buiten gehaald en meegenomen voor verhoor. De man die gezocht werd, bleek ineens spoorloos. "Ik hoorde rond half vier een doffe 'plof' op mijn binnenkoer", legt buurvrouw Ingrid Grobben van Huis Nagels uit.





"Natuurlijk ben ik meteen gaan kijken wat er aan de hand was. Daar rende plots een donkere man over onze binnenkoer. Hij was gewoon van het dak van onze buren gesprongen en zo vier meter lager op onze koer terecht gekomen. Ik vroeg wat hij bij ons te zoeken had. Maar hij spurtte verder naar de poort. Toen hij hoorde dat er op mijn poort gebonkt werd, draaide hij zich meteen om. Hij rende weer langs mij, de andere richting uit. Tot mijn verbazing klauterde hij vlotjes in een lantaarnpaal en vervolgens over mijn omheining. Plots had ik door dat het de politie moest zijn die op mijn poort aan het bonken was. Uiteraard heb ik de agenten meteen binnen gelaten en seconden later spurtte een hele brigade mijn tuin binnen. Maar de verdachte was intussen al gaan lopen via de aanpalende straten en tuintjes."





T-shirt uit

Met een helikopter werd nog de binnenstad in de gaten gehouden. Politiepatrouilles gingen ook met speurhonden de hele omgeving af. Aanvankelijk werd geseind dat de verdachte een groen T-shirt aan had, maar even later werd dat shirt teruggevonden. Mogelijk was de man erin geslaagd om kledij te stelen en zich snel om te kleden. Gisteravond was de man, die omschreven werd als een geseind en gevaarlijk persoon, nog niet gevat. Het parket van Limburg kon in het belang van het onderzoek voorlopig nog niet verder communiceren.