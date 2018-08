Gezocht: pleeggezinnen voor kittens 10 augustus 2018

Het kittenseizoen is volop aan de gang. Dat betekent jammer genoeg ook dat binnenkort veel kittens in een asiel terechtkomen. Daarom zoekt het dierenasiel Sint-Truiden pleeggezinnen om de katjes op te vangen want de meeste zijn te klein en kwetsbaar om in een asiel op te groeien.





Momenteel komen er massaal veel kittens binnen in het dierenasiel. Maar de kans op een infectie is groot dus zoekt het dierenasiel van Sint-Truiden pleeggezinnen die de kittens willen grootbrengen. Van zodra ze oud en sterk genoeg zijn, kunnen ze weer naar het asiel of worden ze geadopteerd.





"Van de pleeggezinnen wordt verwacht dat ze de kittens thuis grootbrengen. Zij steken er tijd en energie in om de poezen sociaal te maken en ze te verzorgen. In ruil daarvoor voorzien wij al het nodige materiaal, zoals eten en dierenartskosten", zegt Lien Caudry van het Truiense Dierenasiel."





Soms moet er zelfs nog het flesje gegeven worden. Dat is heel intensief want dan moet je 's nachts opstaan. Maar zulke gezinnen hebben we zeker nodig."





Wil je helpen met de opvang,





dan neem je contact op met de pleeggezinverantwoordelijke via mail (info@dierenasielsinttruiden.be).





Nadat het dierenasiel jouw kandidatuur heeft ontvangen nemen ze contact op voor een bezoek aan huis. (DSS)