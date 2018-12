Gezinnen genieten van ‘Lichtjes in het park’ DSS

23 december 2018

18u36 1 Sint-Truiden In het stadspark werd zaterdag voor het eerst het gezellige gezinsevenement ‘Lichtjes in het park’ georganiseerd. “Meteen een schot in de roos”, aldus schepen Hilde Vautmans (Open Vld).

Gezinnen konden tijdens ‘Lichtjes in het park’ hun warmste wensen uiten, en ze ook laten drijven op een lichtgevende ballon in de vijvers. Voorts kon je er genieten van de honderden lichtjes, hartige hapjes, kerstgezangen en vuuranimatie. De kiosk werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een gezellige zithoek.

Het stadsbestuur schonk ook aandacht aan alle kinderen en gezinnen die het financieel moeilijker hebben, en lanceerde een oproep aan alle inwoners van Sint-Truiden om warme kinderkledij in te zamelen.

“Helaas zijn er ook in onze stad gezinnen die de eindjes niet aan mekaar kunnen knopen, en hun kindjes niet warm kunnen kleden in deze wintermaanden”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “Voor hen wilden we als stadsbestuur een extra inspanning leveren, en de inwoners van Sint-Truiden mobiliseren om massaal warme kinderkledij mee te brengen. We willen deze winter geen enkel kind in de kou laten staan.”

De ingezamelde kledij wordt geschonken aan diverse organisaties in Sint-Truiden die kansarme gezinnen helpen.