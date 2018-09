Gevelrondleiding op stelling bij Huis Nagels 07 september 2018

02u35 0 Sint-Truiden Huis Nagels, het imposante notarishuis gelegen in de Stationsstraat, werd in 1892 gebouwd door Louis Nagels. Vandaag de dag worden er rondleidingen en verschillende evenementen georganiseerd. Nu zondag wordt er wel een heel speciale rondleiding georganiseerd, namelijk een 'gevel'-rondleiding.

"Van op de stelling sta je oog in oog met het prachtige erfgoed. Huis Nagels - opgetrokken in volle Belle-Époque-periode - werd voorzien van een eclectische gevel met balkons, erker, massa's arduinen en Franse Magny-doré ornamenten zoals guirlandes, arabesken en grotesken. Op de dakpartij bewaken twee gevleugelde griffioenen een grootse dakkapel. Daarnaast bevat de voorgevel alles bij mekaar een 15-tal gebrandschilderde glas-in-lood ramen die tijdens de maandelijkse in-house rondleiding zorgen voor de apotheose op de bel-étage. Een 'once in a lifetime experience' om oog in oog te staan met 'Neptunus' en Co", zegt bezielster Ingrid Grobben.





Deze rondleiding is een primeur voor Haspengouw. Je wordt letterlijk 'met de neus op het erfgoed gedrukt'. Het speciale aanbod is mogelijk gemaakt door de superstevige 'Rolls Royce' stelling van Renorest, je bent dus in veilige handen.





De rondleiding is op zondag 9 september, de starturen zijn 13, 14 en 15 uur. De gevelrondleiding kost euro10 p.p, inclusief een drankje.





Inschrijven via http://huisnagels.be/evenementen/ (DSS)