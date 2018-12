Gert Stas nieuwe fractieleider sp.a Sint-Truiden Het wordt uitkijken naar het gedeeld leiderschap van Ludwig Vandenhove Dirk Selis

27 december 2018

11u04 2 Sint-Truiden Gert Stas wordt vanaf januari de nieuwe fractieleider van sp.a in de Truidense gemeenteraad. Stas volgt de ervaren Filip Moers op. Stas: “Ik ben dankbaar voor deze kans en ben fier op onze ploeg. Wij zijn er klaar voor.”

Gert Stas is voormalig fractieleider Moers (sp.a) dankbaar voor de jarenlange inzet “Ik leer nog steeds enorm veel bij. Filip is een wandelende studiedienst, beter dan wikipedia! Onze samenwerking liep al gesmeerd de voorbije jaren en ik hoop met de fractie dat we hem nog lang aan onze zijde mogen hebben.”

Harde oppositie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober presteerde sp.a boven verwachting. Het aantal verkozenen ging van 9 naar 10 en de partij werd samen met cd&v de grootste fractie van Sint-Truiden. Een deelname aan de macht zat er door het gekende voorakkoord evenwel niet in. Ook Gert Stas behaalde een sterke individuele score: “Het is duidelijk dat vele Truienaars andere prioriteiten hebben dan het huidige en weldra uitgebreide stadsbestuur. We willen dan ook de hand uitsteken om, met onze ervaring en nieuwe ideeën, het leven van de Truienaars te verbeteren. Anderzijds zullen we er niet voor terugdeinzen hard oppositie te voeren als de situatie daarom vraagt. Constructief als het kan, kritisch als het moet. Ik wil graag met alle andere fractieleiders en collega-gemeenteraadsleden van de meerderheid en de oppositie samenwerken om van Sint-Truiden een nog betere stad te maken. Ons criterium voor het beleid zal telkens zijn: hoe wordt onze stad hier leefbaarder door?”

Filip Moers: “In 2024 zal ik 30 jaar met veel zin en passie in de gemeenteraad gezeten hebben. Nu wil ik de komende 6 jaar de nieuwe generatie nog verder op pad helpen, maar dan roept mijn pensioen (lacht). Ik heb er vertrouwen in. ”

Vandenhove

Gert Stas (44) is historicus en psycholoog en zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad. Hij staat bekend als fel debater en gedegen dossierkenner. Hoewel hij van vele markten thuis is, is hij vooral gekend om zijn expertise in duurzame stadsontwikkeling, jeugd- en beleidszaken. Maar of de relatief jonge fractieleider nu ook baas wordt binnen die partij, valt nog af te wachten. Stas komt uit en geeft les in het katholiek onderwijs, wat bij de al wat oudere socialisten nog steeds gezien wordt als vloeken in de vrijzinnige kerk. Daarbij is de nog steeds populaire oude krokodil Ludwig Vandenhove heer en meester binnen de Truiense sp.a en nog lang niet van plan om ook maar iets van zijn machtspositie af te staan. Het zal dan ook vooral van hem afhangen of Stas zijn nieuwe positie met het nodige gezag kan uitoefenen.