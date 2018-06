Georgische winkeldieven achter slot en grendel 08 juni 2018

02u40 0

Een trio uit Georgië is veroordeeld tot een celstraf van zeven tot negen maanden met uitstel nadat ze in april dit jaar enkele diefstallen op korte tijd pleegden.





Het gaat om een 48-jarige man die in Brussel woont en twee broers van 33 en 31 jaar uit Sint-Truiden. Op 3 april gingen ze lopen met een hoeveelheid levensmiddelen uit de Aldi van Sint-Truiden. Twee dagen later kreeg Toychamp het bezoek van de dieven en werden er vier hoofdtelefoons en twee rugzakken gestolen. Op 7 april sloeg het trio toe in de Big Bazar Sint-Truiden en gingen ze aan de haal met een reiskoffer en zes Kinder Bueno's. Verderop in de Fabrimode namen ze die dag drie boxershorts en een shirt mee. De heren krijgen drie jaar uitstel van de straf en moeten per persoon 240 euro boete betalen. (BVDH)