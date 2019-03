George Bush Sr., Yasser Arafat, Margaret Thatcher... Allemaal poseerden ze al voor Tongers kunstenaar Luc Boy. En nu mag hij naar het Vaticaan, want ook de paus wil een tekening Dirk Selis

Sint-Truiden Rubens, Rembrandt, Rafaël en Da Vinci. Alleen de beste schilders werkten voor de paus. Een eer die nu ook Luc Boy (70) uit Tongeren te beurt valt. De Belgische Bisschoppenconferentie heeft Luc gevraagd om dit jaar een portret van Paus Franciscus te maken. Hij zal hiervoor persoonlijk schetsen in het Vaticaan gaan maken.

“Ik mag het eigenlijk niet verklappen, maar ik ben gevraagd om een portret van Paus Franciscus te maken”, vertrouwt Luc ons glimlachend toe. Sinds 2016 woont hij in Tongeren. Hij is in Tongeren komen wonen om dichter bij zijn kleinkinderen te zijn. Luc werkte als medisch tekenaar voor syllabussen van artsen in opleiding. Toch was het de wonderbaarlijke ontmoeting met Koning Boudewijn die zijn leven voorgoed veranderde. “Op een dag zat ik als 12-jarige jongen te schetsen voor het restuarant ‘Duc de Bourgogne’ op het Huidevettersplein in Brugge. Plots vraagt iemand wat ik precies aan het tekenen ben. Als ik opkijk, staar ik recht in de ogen van koning Boudewijn, vergezeld van koningin Fabiola. “Doe maar verder. We willen niet storen”, zegt Fabiola nog. “Ik heb hen die pentekening geschonken. Ze was toch zo goed als af.” Is zoiets het lot of heet dat toeval? Sindsdien heeft het Belgische koningshuis mij nooit meer losgelaten.

Koning Boudewijn

In 1991 kruist Luc opnieuw het pad van Boudwijn. Ditmaal naar aanleiding van zijn zijn 60-40-feest: 60 jaar in het leven, 40 jaar koning. Uit een nationale wedstrijd wordt het ontwerp van Luc Boy gekozen om de koning te vereeuwigen. “Naast zijn portret zette ik onder meer ook zijn moeder, Astrid, rechtsboven hem. Hij had tranen in de ogen toen hij dat zag. Van alle personen die ik ooit ontmoet heb, heeft hij de grootste indruk gemaakt. In de zin van: Ik ben niet belangrijk, jij bent belangrijk. Jij was de koning, niet hij. Nooit ben ik zo’n persoonlijkheid nog tegengekomen.”

Oprah

Luc groeide uit tot één van de huisschilders van het Belgische koningshuis. Hij maakte een portret voor kroonprinses Elisabeth op haar zestiende verjaardag. Fabiola vroeg hem om een schilderij van Boudewijn te maken, hoe hij er in de hemel zou uitzien. De contacten van Fabiola brengen hem tot bij Moeder Theresa, voor wie hij een kaars ontwerpt. De toenmalige paus wordt erop afgebeeld tijdens de handoplegging. Hij ontmoet er ook Johannes Paulus de tweede. Maar ook meer wereldse figuren passeren de revue. Wat dacht u van president Bush Sr., Yasser Arafat, Simon Perez, Francois Mittérand of Margaret Thatcher? Over die laatste wil Luc nog wel iets kwijt. “Roepen dat die kon, ze schold haar staf uit voor rotte vis, maar tegen mij bleef ze vriendelijk.” En binnenkort mag de man ook op visite bij Oprah Winfrey. “Tja, als ze mij uitnodigen, ga ik maar, hè”, zegt Luc.

