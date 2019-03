Genieten van de eerste bloesems: vijfduizend toeristen vinden vlotjes de weg naar Sint-Truiden Dirk Selis & Xavier Lenaers

31 maart 2019

17u06 0 Sint-Truiden Het eerste bloesemweekend nam een vliegende start. 5.000 toeristen vonden afgelopen zaterdag en zondag vlotjes de weg naar Sint-Truiden om een glimp op te vangen van de ontluikende bloemknoppen aan de duizenden fruitbomen. De toon voor een mooi seizoen is duidelijk gezet.

“Ons bloesemtoerisme zit zonder meer in de lift. Vorige week alleen al surften meer dan 8.000 mensen naar onze website om hun trip te plannen. Dat is een vierde van het jaartotaal tot nu toe. Dezelfde tendens zien we bij onze logies, die in april al voor bijna 80 procent volgeboekt zijn. Er is nog plaats, maar snel zijn is dan zeker de boodschap”, vertelt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

Kinderbeleving

Het zonnige lenteweer speelde het succes ten dele in de kaart. Hierdoor trekken de fruitgaarden dit jaar ook zowat tien dagen vroeger dan gewoonlijk hun bloemenkleed aan. Maar bezoekers weten tegenwoordig ook heel goed welke verrassingen er hen in Haspengouw allemaal te beurt vallen. Het gevarieerde activiteiten- en belevingsaanbod voor jong en oud valt in de smaak.

“Dat blijven we samen met onze partners ook elk jaar vernieuwen, zodat een bezoek aan onze stad toch iedere keer iets anders te bieden heeft. Dit seizoen hebben we extra ingespeeld op gezinnen, bijvoorbeeld met dagelijkse kinderanimatie aan de bloesembars. Dat valt merkbaar in de smaak. Bij Le Bon Vinvant in Zepperen kwamen 1.100 bezoekers van de zon genieten. In de BFV Bloesembar in Velm - die omwille van de grote vraag zaterdag uitzonderlijk al opende - hebben ze de voorbije twee dagen eveneens 1.100 mensen zien passeren. Onder hen ook veel stadsgenoten, die er het nieuwste streekbiertje van Wilderen - Betty Ford - kwamen proeven of deelnamen aan de eerste van een reeks ontbijtwandelingen”, aldus schepen Vautmans.

Het mooiste moet nog komen

“Dat zijn enorm mooie resultaten die zich met de paasvakantie in het vooruitzicht alleen maar verder zullen doorzetten. Het belooft een fantastisch bloesemseizoen te worden, misschien zelfs het allerbeste ooit. Het mooiste moet immers nog komen”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

“De meeste knoppen moeten namelijk nog opengaan. De bloesems van de perenbomen zullen tegen 7 à 8 april op hun mooist zijn. De volle bloei van de zoete kersen verwachten we tussen 10 en 14 april. De appelaren zijn het laatst aan de beurt: zij dragen hun bloemetjes allemaal tegen 20 april. We hebben dus nog topvooruitzichten”, besluit Vautmans.

Wat er de komende weken allemaal te beleven valt, is terug te vinden op www.visitsinttruiden.be.