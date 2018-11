Generatie X verdrijft stadskanker ‘De Manège’ wordt eerste wooncommunity voor dertigers en veertigers op site voormalige feestzaal Dirk Selis

14 november 2018

19u27 0 Sint-Truiden Met het project De Manège, wordt opnieuw een stadskanker van de binnenstad aangepakt. Achter de iconische gevel van de vroegere stadsfeestzaal De Manège verrijzen 33 appartementen. Het project is de eerste wooncommunity voor Generatie X: de bewoners gaan er weer met de stoel op de stoep zitten . In afwachting van het vernieuwende bouwproject siert een goudkleurig graffitikunstwerk de gevel.

De hoek van de Rijschoolstraat en de Stationsstraat was de voorbije jaren in verval geraakt en nodigde uit tot kleine criminaliteit. Nochtans is het een van de straten die het gezicht van Sint-Truiden bepaalt. Deze ader is echter dringend aan een opknapbeurt toe. Daarom starten Steps Real Estate en Kumpen RED vandaag de make-over van de Rijschoolstraat: tegen september 2020 staan hier 33 appartementen en 1 handelspand.

Iconische gevel

De iconische voorgevel van De Manège domineert het uitzicht van dit woonproject. “In deze voormalige stadsfeestzaal hebben generaties Truienaren meer dan een halve eeuw lang feest gevierd. Oorspronkelijk had het gebouw echter een andere functie. In 1837 liet het stadsbestuur ‘de manegie’ bouwen om de cavalerie in garnizoen naar Sint-Truiden te halen. Tijdens WO II diende de grote hal als stapelruimte. Uit respect voor de rijke geschiedenis van het gebouw geven de projectontwikkelaars het woonproject dan ook de naam De Manège.”

De angst voor verveling van Generatie X

De beschermde gevel blijft intact. Achter deze imposante muur verrijzen 33 appartementen. “Blikvanger wordt de grote groene binnentuin, net achter de gevel. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, samen barbecueën of gewoon wat bijpraten”, legt Jan Kumpen uit.

Trendwatcher Herman Konings verduidelijkt: “De huidige generatie dertigers en veertigers lijdt aan thaasofobie: ze hebben angst voor voorspelbaarheid en verveling. In hun professionele leven, dat zich vaak in de kennis- en dienstensector afspeelt, worden ze voortdurend geconfronteerd met standaardisering, digitalisering en globalisering. Daarom gaan ze op zoek naar het tegendeel: een authentieke levensstijl en omgeving om tot rust te komen. Hun woonplek hoeft daarom niet te futuristisch, functioneel en strak te zijn. Het is een generatie die AirBnB verkiest boven internationale hotelketens. Doorgetrokken naar hun woonsituatie zoeken ze niet naar een standaard woonblok, maar wel naar een plek met een ziel. Het lokale verhaal van De Manège past in dit denken.”

Kunstwerk als overgang van oud naar nieuw

De werken starten in het eerste kwartaal van 2019. Ondertussen siert een reusachtig graffitikunstwerk de hoek van de Rijschoolstraat en de Stationsstraat. “De goudkleur verwijst naar de mythe van koning Midas. Hij kreeg van de Griekse goden de kracht om alles wat hij aanraakte in goud te veranderen. Op het kunstwerk reikt een arm vanuit de hemel om het vervallen gebouw om te toveren tot een gouden pand. Zo staat het gebouw nog even in de schijnwerpers voor het overgaat in een nieuw project”, legt geestelijke vader Tom Herck uit.

Betaalbaar wonen in het centrum

Burgemeester Veerle Heeren is blij met de komst van het woonproject: “Alleenstaanden, starters en kleine gezinnen hebben geen groot huis nodig en wonen meestal graag dicht bij het centrum. Met de bouw van deze appartementen willen we deze mensen daarin tegemoetkomen. De nieuwe woonsite tussen de Stapelstraat en de vernieuwde stationssite blaast de buurt nieuw leven in. Het project past naadloos in onze woonvisie: het station is te voet bereikbaar voor pendelaars.”