Gemeenteraden rechtstreeks online: “Geen goede zaak”, volgens Ludwig Vandenhove “Verstrengeling van media en politiek is niet altijd goed voor het democratische gehalte” Dirk Selis

08 januari 2019

15u23 0 Sint-Truiden Vanaf nu kunnen de gemeenteraden van Sint-Truiden via live-stream gevolgd worden via de website van Het Belang van Limburg. “De gemeenteraad is een openbare vergadering, op deze manier communiceren we open én transparant met onze inwoners”, zegt Veerle Heeren (CD&V), burgemeester van Sint-Truiden.

Een goede zaak? Niet volgens gemeenteraadslid en oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a), die inmiddels dertig jaar deel uitmaakt van Truiense gemeenteraad en afgelopen maandag al voor de zesde keer de eed aflegde.

Show

“Zulke ‘rechtstreekse uitzending’ zal het showgehalte van de zittingen misschien verhogen, maar niet het inhoudelijk debat. Ik heb hetzelfde gezegd toen er indertijd begonnen is met de live-uitzendingen vanuit het federaal parlement toen ik nog parlementslid was. Dit heeft wat mij betreft niets met communicatie of transparantie te maken. Daar moeten verkozen politici zelf voor zorgen door tussen de mensen en de kiezers te zijn. Daarbij blijven media en politiek best gescheiden, zo’n verstrengeling is niet altijd goed voor het democratische gehalte”, zegt Vandenhove.

Aandachtiger

“Of ik nu aandachtiger de gemeenteraden zal volgen? Neen, ik heb dat altijd al gedaan. Bovendien zullen de volgers op de website kunnen zien dat ik volg en luister en inmiddels op mijn iPad bezig ben of bezig ben te lezen. Ik heb altijd al minimum 2 zaken tegelijkertijd gedaan. Zo tekende ik vroeger heel wat stukken als burgemeester tijdens vergaderingen”, besluit de oud-burgemeester.