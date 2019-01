Gemeenteraadslid wil voortaan enkel “recycleerbare" reisduiven bij huwelijksplechtigheid Mensen kopen sierduiven op Tweedehands.be om ze na de plechtigheid aan hun lot over te laten Dirk Selis

28 januari 2019

18u27 0 Sint-Truiden Gemeenteraadslid Eddy Boutti (sp.a) wil in de toekomst enkel nog getrainde reisduiven inzetten bij huwelijken en jubilea In Sint-Truiden. Vanavond op de gemeenteraad legt hij zijn voorstel voor.

Bij huwelijken gebeurt het regelmatig dat witte sierduiven worden gelost op de drempel van het stadhuis, als teken van liefde en trouw. In werkelijkheid is het lot van deze beestjes minder mooi dan het symbool dat zij voorstellen. De duiven worden vaak enkel gekweekt om daar te lossen en zijn in het geheel niet aangepast om te overleven. Ze worden vaak op sites zoals Tweedehands.be of Marktplaats aangeboden. Door oriëntatieproblemen vinden ze de weg niet terug en vliegen ze vaak in het eerste uur na hun vrijlating al tegen gevels, vensters of bovenleidingen.De duiven die deze fase overleven zijn niet aangepast aan het leven in het wild en zijn letterlijk en figuurlijk een vogel voor de kat. De enkelingen die zich kunnen handhaven sluiten zich aan bij de stadsduiven. Het is nu al moeilijk het teveel aan stadsduiven te controleren.”

“In het beleidsplan van de stad Sint-Truiden staat geschreven dat we een diervriendelijke stad zijn, maar aan de andere kant willen we een mooie traditie niet verbieden. Laten we de daad bij het woord voegen. Ik stel dan ook voor om bij de aanvraag voor een huwelijk de trouwers te laten aanvinken of ze al dan niet duiven wensen. Indien zo, dan wordt een door de stad aangetrokken en gecontroleerd duivenmelker ingeschakeld om de duiven te lossen. Dit tegen een vaste prijs. Dezelfde duiven kunnen telkens opnieuw gebruikt worden. Het gebeuren wordt zo geprofessionaliseerd en het dierenleed geminimaliseerd.” besluit Eddy Boutti.

Huwelijksduiven.be

Duivenmelker Xavier Thoné (29) van Huwelijksduiven.be uit Niel-bij-As voorziet zo’n service. “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen vriendendienst. Onze witte duiven zijn getrainde reisduiven, dit maakt ze uniek. Ze zijn geregistreerd bij de KBDB en kunnen - in tegenstelling tot sierduiven - van overal in België, Nederland én Frankrijk terugkeren. De witte duiven keren dus na lossing zelf terug naar huis, terwijl de manden naar ons terug gebracht moeten worden. We kunnen de duifjes ook op locatie leveren. Wij zijn duivenmelkers van beroep. Ik ben er als student mee begonnen, nu heb ik zo’n 10 vieringen per jaar. Voor 29 euro ben je al gesteld. Wij leven daar niet van hè. Maar het welzijn van de dieren staat wel voorop. Mensen die de duiven in de winter, na 17u.00, in een tent of zelfs een concertzaal willen inzetten zijn bij ons aan het verkeerde adres”.

GAIA

“Bij mijn weten is dit de enigste stad in België die deze gang van zaken gaat reglementeren. Als GAIA vinden wij dat je sowieso beter met rijst gooit in plaats van al die toestanden met duivenen. Maar als het dan toch moet, dan beter op de manier zoals Sint-Truiden voorstelt.” zegt directeur Ann Degreef van GAIA. Schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempneers (CD&V) heeft wel oren naar dit diervriendelijk voorstel en gaat eerstdaags met het gemeenteraadslid samenzitten om het reglement verder uit te werken.