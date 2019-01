Gemeenteraadslid vraagt verdere doorlichting autoloterij Shop&The City Eddy El Herbouti (sp.a) :“Wie beheert die onafhankelijke algoritmes?” Dirk Selis

07 januari 2019

16u17 1

Gemeenteraadslid Eddy El Herbouti (sp.a) haalde onlangs zwaar uit naar middenstandsorganisatie Shop&The City. Het concept waarbij er maandelijks een auto verloot wordt, was volgens hem doorgestoken kaart. Zware aantijgingen, die door Shop&The City ontkend werden. Daarom besloten ze hem op een officiële trekking uit te nodigen. Maar nog is het gemeenteraadslid niet overtuigd.

Marijn Ghys, manager van Shop&The City, “Wij weerleggen deze beweringen dan ook volledig. De software die gebruikt wordt bij de autoloting is van CCVlab en deze software is identiek aan software die in vele andere steden in België en Nederland gebruikt wordt. De trekking van de winnaar gebeurt via dit computersysteem, dat op basis van onafhankelijke algoritmes werkt”, vervolgt Ghys. “Bovendien zit er nog een bijkomende menselijke controle op de technologie. Elke loting vindt immers plaats in het bijzijn van onze gerechtsdeurwaarder Marcel Smeets, die alles officieel vaststelt”.

Honderd deurwaarders

Maar Eddy El Herbouti (sp.a) is niet overtuigd: “Ja, ik kan zien dat deze trekking correct verloopt. De gerechtsdeurwaarder noteert de winnaar en maakt een proces-verbaal op. Tot zover ben ik helemaal mee. Maar het gaat mij over de fase alvorens we hier op de knop duwen. Wie beheert die algoritmes? Als je die zo programmeert dat er een winnaar moet uitkomen in juist die winkel. Tja, dan kunnen hier honderd deurwaarders staan, dat gaat de uitkomst niet correcter doen verlopen. Het is nu eenmaal mijn taak als gemeenteraadslid om dit te onderzoeken. Ik word er heel vaak over aangesproken. ”

Verder onderzoek

“Onze werking verloopt honderd procent correct. Nu en in het verleden. Maar als het raadslid ons niet wil geloven mag hij een IT-expert naar keuze aanduiden om op onze kosten de door hem gecontesteerde trekking in de Deli Roma van februari 2016 door te lichten. Wij kunnen ons niet permitteren dat er ook maar een zweem van fraude over heel die zaak blijft hangen. Ik wil dat dit uitgeklaard wordt. Liever gisteren dan vandaag.” besluit manager Marijn Ghys.