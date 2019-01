Gemaskerde bende sluipt rond hoeve in Kortenbos Homejacking mislukt dankzij voorzichtige en alerte bewoner Toon Royackers en Dirk Selis

29 januari 2019

17u31 44 Sint-Truiden Twee verdachte mannen hebben maandagavond rond een hoeve geslopen in de Keelstraat bij Sint-Truiden. De gemaskerde daders liepen stilletjes door de voortuin, en keken aandachtig door het raam naar binnen. Tot een inbraak kwam het gelukkig niet, maar even later belde een derde kompaan wel aan via de parlofoon. De bewoners vrezen dat het trio een homejacking wou plegen.

“Zelf hoorden we kort na 22.30 uur plots onze deurbel”, legt bewoner Sven Van der Meiren uit. “Eerst besloten we om helemaal niet meer te antwoorden via de parlofoon. Maar kennelijk belde een man opnieuw aan. Toen wilden we wel eens horen wat er precies aan de hand was. Een onbekende man sprak ons aan in het Frans. Hij vertelde dat hij de weg kwijt was, en hij had wat hulp nodig. We wonen effectief ook in een landelijke straat. De man stond er daarom op dat we even buiten kwamen aan de deur, om het hem allemaal goed uit te leggen. Maar dat hebben we dus ’s avonds laat wijselijk geweigerd, waarna het gesprek beëindigde.”

Verdachte kompanen

Omdat de bewoner de situatie nogal verdacht vond, bekeek hij snel even de camerabeelden die eerder die avond gemaakt waren rond zijn woning. Groot was zijn verbazing toen bleek dat er even voordien effectief al twee vreemde mannen rond zijn huis hadden geslopen. “Je ziet ze op de beelden het hele huis verkennen”, zegt Van der Meiren. “Ze kijken door de ramen en proberen blijkbaar te achterhalen of er iemand thuis was en of er wat te rapen viel. Gelukkig waren ze uiteindelijk niet binnen gedrongen, en liepen ze via de oprit weer weg.”

Homejacking?

Nog groter werd de verbazing toen de bewoner ook de camerabeelden bekeek, tijdens het aanbellen van die vreemde man die de weg kwijt was. “Die twee kornuiten die eerst rond ons huis hadden geslopen, stonden hun opwachting te maken achter de hoek van de zijgevel. Blijkbaar hoorden die mannen dus allemaal samen, en wilden ze mij met een list naar buiten lokken. Hun doel? Geen idee. Misschien wilden ze eerst testen of we thuis waren, mogelijk wilden ze nadien een homejacking plegen. Waarom moest ik anders absoluut de deur openen? En waarom stonden die twee kompanen anders om de hoek te wachten? Gelukkig dus dat we niet open gedaan hebben.”

Sven Van der Meiren sloeg uiteraard ’s avonds laat nog alarm bij de lokale politie. Die deed meteen een buurtonderzoek, maar helaas was het verdachte trio al spoorloos verdwenen. “We zien op camerabeelden wel nog dat ze hun wagen verdekt hadden opgesteld in een fruitplantage. Bij hun vertrek rijden ze tussen de appel- en perenbomen weer terug naar de straat om weg te gaan.” De politie onderzoekt intussen de camerabeelden, en probeert de verdachten te vinden.