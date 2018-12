Gele Hesjes voeren actie aan Stayen Dirk Selis

21 december 2018

18u53 0 Sint-Truiden In de vrijdagavondspits aan Stayen voerden de “Gele Hesjes” een uur lang actie. De woede en het ‘gele hesjes sentiment’ leeft nog, maar de beweging is organisatorisch te zwak om zichzelf gaande te houden.

“ Daarom wordt er nu op het lokale terug gebogen om zo een basis uit te bouwen. Met deze actie proberen we in Sint-Truiden een netwerk uit te bouwen en roepen we op om morgen deel te nemen aan de actie in Genk.”: klinkt het bij de Gele Hesjes

Koopkracht

“De werkende bevolking ziet elke dag haar koopkracht dalen, terwijl de graaiende politici zichzelf blijven verrijken. Wij vinden dat onaanvaardbaar! Arbeiders en bedienden moeten werken tot hun 67, maar politici als Johan Van Overtveldt en Jo Vandeurzen krijgen meer dan €400.000 uittredingsvergoeding terwijl ze €10.000 per maand verdienen! De grote aandeelhouders krijgen steeds meer dividenden, maar de regering maakt onze lonen, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid kapot!” fulmineert Maxime Pirard van PVDA Sint-Truiden, voor de gelegenheid getooid in een geel hesje.