Geen Grote Prijs meer voor Tim Wellens Carl Nijssens en Ludwig Vandenhove: “Geef dat geld aan de Truiense Wielerclubs” Dirk Selis

24 januari 2019

16u17 2 Sint-Truiden In 2014 werd Tim Wellens in Sint-Truiden verkozen tot Sportman van het Jaar. Naar aanleiding van de uitreiking van die trofee lanceerde de toenmalige schepen van Sport Carl Nijssens een nieuw na-Tourcriterium: de Grote Prijs Tim Wellens. Die GP moest een groot en jaarlijks terugkerend wielerfeest worden. Maar daar komt nu na slechts vier edities een einde aan.

Schepen van Sport Jurgen Reniers legt uit waarom: “Onze evenementen worden grondig onderzocht. Dat is ook één van de actiepunten in ons nieuwe beleidsakkoord. En evalueren, impliceert ook keuzes maken. Is er voldoende belangstelling? Wat kan anders of beter? Is er ruimte voor nieuwe ideeën? Waar kan er samengewerkt worden en zijn er nog doorgroeimogelijkheden? Op basis van deze en nog andere afwegingen is beslist de Grote Prijs Tim Wellens niet meer te laten plaatsvinden. Dat hebben we in goede verstandhouding ook aan de organisatie laten weten. Het sportevent voortzetten bleek omwille van budgettaire en technische redenen niet meer opportuun. Bovendien bracht het tijdens de al bedrijvige zomer ook heel wat verkeersimpact en logistieke druk met zich mee. We denken dat we de beschikbare middelen efficiënter kunnen inzetten.”

Geld naar Truiense wielerclubs

Oud-schepen Carl Nijssens plaatst toch enkele kritische kanttekeningen bij de beslissing van zijn opvolger: “Natuurlijk vind ik het jammer dat de zomerkoers op onze Grote Markt verdwijnt. Vier jaar geleden namen we dit initiatief om terug elk jaar een echte stadskoers in te richten met Truienaar en topwielrenner Tim Wellens als uithangbord. De bedoeling was om in de slipstream na de Tour de France het wielrennen in onze stad in de kijker te zetten. Tim was meteen laaiend enthousiast en heeft elk jaar zijn medewerking gratis verleend. De drievoudige sportman van het jaar van de stad en immer sympathieke Wellens bracht ook steevast wielertalent uit de regio mee om zich aan de Trudostad te tonen: zo waren er Louis Vervaeke, Kenneth Vanbilsen, Laurens Swecek, Timothy Stevens, Roy Jans, Jasper Stuyven, Pim Ligthart, Sean De Bie... De keuze om het evenement niet meer op te nemen in de stadskalender zal, vermoed ik, meerdere factoren hebben, waaronder een budgettaire context. Hoewel, in vergelijking met andere stadsevenementen viel dit prijskaartje nog mee. Ik hoop dat de Truienaar Tim Wellens in zijn hart zal blijven dragen en zal blijven supporteren vanuit zijn geboortestad. Misschien een tip om een deel van het bespaarde wielerbudget te gebruiken voor de verhoging van het werkingsbudget voor Truiense wielerclubs, zodat de wielersport er op ons grondgebied wel bij vaart.”

Oppositie

Een mening die gedeeld wordt door de oppositie. “Voor ons als sp.a Sint-Truiden hebben wij altijd al gevonden dat dat geld beter besteed zou worden aan het jeugdwielrennen. Nu wil de stad Sint-Truiden blijkbaar niet meer betalen voor dit wielerevenement. Maar waarom dat geld niet besteden, samen met de lokale wielerclubs, aan een aantal plaatselijke organisaties”, zegt Ludwig Vandenhove (sp.a).