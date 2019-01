Gazometerstraat wordt opnieuw opengegooid voor werken DSS

14 januari 2019

16u08 0 Sint-Truiden Vanaf vandaag gaat de herinrichting van de Gazometerstraat weer van start. Het station is gedurende die werken weer bereikbaar via de stationsparking.

Nadat vorig jaar de nutsvoorzieningen al heraangelegd werden, krijgen nu ook de rioleringen een vernieuwingsbeurt. In een laatste fase wordt de straat voorzien van een nieuw wegdek. Tijdens de werkzaamheden wordt de Gazometerstraat afgesloten voor het autoverkeer. Vanuit de Tiensesteenweg kan je ondertussen via de stationsparking tot aan het station of de Prins Albertlaan geraken. Woningen en handelszaken in de Gazometerstraat blijven te voet wel bereikbaar.

Jacques &Luc

Jacques Vanmechelen van het bekende kapsalon Jacques &Luc is een levend monument van de Gazometerstraat en reageert eerder gelaten: “Tja ik ben ondertussen tachtig jaar en ben dan met de jaren milder geworden in mijn oordeel. Ze hadden het misschien beter in één beweging moeten uitvoeren, de nutsvoorzieningen en de rioleringswerken. Maar goed, een stad moet vooruitgaan. Die werken moeten nu toch eenmaal gebeuren. Al moppert mijn zoon Luc wel dat ik goed zeggen hebben nu ik met pensioen ben, voor zijn klanten is het flink vervelend.”