GAZO-site opent vandaag met water aan de lippen

09 november 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits opent vandaag de GAZO-site. Naast de basisschool voor zo'n 400 leerlingen, zijn er onder meer een welzijnscampus, een ondergrondse ontmoetingsruimte, 15 appartementen en een ondergrondse parking. Maar de kritiek op de financieringswijze zwelt aan.

De sloop van de voormalige Coca-Cola- en Belgacom-gebouwen op de Gazometersite kadert in een masterplan voor de herwaardering van de stationsbuurt. De Vlaamse Participatiemaatschappij PMV heeft de Gazometersite in Sint-Truiden gekocht en ontwikkeld, samen met het Nederlandse vastgoedfonds Rebel. Goed voor een investering van om en bij de 35 miljoen euro. Sint-Truiden investeerde via zijn gemeentelijk bedrijf Agost 6 miljoen euro.

Oppositieleider Filip Moers (sp.a) heeft meer dan zijn bedenkingen "Men gaat stukken van het gebouw verkopen aan een Brusselse vennootschap om ze dan terug te huren. Dergelijke operaties worden alleen doorgevoerd als het water aan de lippen staat."

Het gemeenschapsonderwijs heeft ook ernstige vragen bij de aanschaf van het didactisch materiaal van de Sint-Ritaschool. Dat werd aangekocht door Agost voor de Stedelijke Muziekacademie, maar wordt nu dus ook aangewend voor de Sint-Ritaschool. "Allemaal prima, maar hoe zit het met de andere scholen in Sint-Truiden?", stelt algemeen directeur Tony Schurmans van de Go! Scholengroep Zuid-Limburg.

En dan zijn er de 15 appartementen. Op de vraag of de vriend van de burgemeester als eerste het hoogste appartement met een prachtig uitzicht over Sint-Truiden kocht en er naar alle waarschijnlijkheid samen met haar gaat wonen geeft zaakvoerder Tineke Vanroey van het gelijknamig immokantoor voorlopig geen commentaar. (DSS)