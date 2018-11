Fruittelers luiden alarmbel: “Water staat ons aan de lippen” Helft van telers dreigt binnen het jaar op de fles te gaan Dirk Selis

13 november 2018

18u55 0 Sint-Truiden Maar liefst 200 telers verenigden zich in een nieuwe beweging die opkomt voor de belangen van de fruitteler. “Onze geldreserves zijn op. Noodgedwongen verkopen we op dit moment onze appels en peren met verlies. Stilaan moeten we onze gronden verkopen aan inhalige investeerders terwijl GMO-gelden in de zakken van veilingen verdwijnen.” De Belgische telers staan deze keer aan de afgrond van het faillissement.

De 43-jarige Wellense fruitteler Raf Goffin sloot zich onlangs aan bij de nieuwe beweging. “Misschien heb ik te lang gedacht dat alles wel in orde zou komen, maar de realiteit is onze hoop aan het inhalen. Daarom heb ik besloten om mij te engageren. We kunnen niet lijdzaam blijven toekijken tot de laatste appel van de boom valt. Onze petitie op Facebook, die nog maar twee weken geleden is gestart, is nog maar een begin, maar de respons is overweldigend. We gaan volgende week op gesprek met de federaal minister van Landbouw Denis Ducarme, we gaan actie voeren op de komende Fructurabeurs om er de wat oudere fruittelers te overtuigen die niet zo mee zijn met sociale media. Maar vergis u niet, als er geen oplossingen komen, sluiten we hardere acties niet uit. Het is ons meer dan menens.”

Fair Trade, ook voor onze fruittelers

“Waalse en Vlaamse fruittelers staan schouder aan schouder in deze strijd om te overleven. In een beleefd overleg als het kan, in harde strijd als het moet”, zegt de Teuvense fruitteler, Dominique Mijers. “Europa heeft massaal de appelproductie in Polen gesteund, wat de volledige markt heeft gedestabiliseerd. Het was opnieuw een politieke beslissing die het Russische embargo heeft veroorzaakt. Wij vragen dat de politici die Europa vertegenwoordigen hun verantwoordelijkheid nemen en oplossingen aanreiken om het marktevenwicht te herstellen. Onze productienormen zijn de meest veeleisende ter wereld. We moeten daarom een juiste prijs krijgen die deze inspanningen vergoedt. Fair trade is niet een zaak van de derde wereld alleen. Seizoensarbeiders zijn onmisbaar in onze sector. Ze zijn steeds moeilijker te vinden, zelfs in het buitenland. Andere landbouwsectoren hebben al kunnen rekenen op een gunstige wetgeving op het vlak van seizoensarbeid. Zoals voor de productie van witloof of champignons, hebben we vooral nood aan een uitbreiding van het systeem van seizoensarbeid van 65 naar 100 dagen”, besluit Mijers.

Wereldvreemde Veiling

“Het huidige verkoopsysteem heeft zijn limieten bereikt. Het verschil tussen de kostprijs van ons product en de verkoopprijs is nog nooit zo groot geweest. Het belang van de producent moet opnieuw op de eerste plaats komen. We moeten zeggen zoals het is, in de verkoopzaal van de Belgische Fruitveiling zitten nog maar drie man en een paardenkop. Het systeem van de verkoopklok is compleet achterhaald. Daarbij zijn we meer gebaat met een fruitveiling die opnieuw meer naar zijn telers gaat luisteren. Vooral het gebruik van de Europese subsidies (GMO) zit de telers dwars. “GMO-gelden worden te weinig aangewend om de fruitteler bij te staan in deze moeilijke tijden. Misschien is het tijd voor de veilingen om hun rol te herbekijken. We hebben vandaag meer dan ooit nood aan sterke woordvoerders”, klinkt het bij de telers.