Fruitboer dumpt besmette bomen vlak bij plantage collega 08 augustus 2018

02u28 0 Sint-Truiden In het Truiense Bernissem heeft een landbouwer met bacterievuur besmette fruitbomen illegaal gedumpt in een greppel. Normaal gezien moet hij de besmette bomen ter plaatse opbranden en dit vervolgens melden bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

De man dumpte de bomen echter in de nabijheid van een jonge perenplantage van een collega-fruitteler. "Kwaad opzet zal ik dit niet durven noemen, eerder pure nonchalance. Maar evenzeer, dergelijke praktijken kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor zijn collega-fruittelers", zegt Theo Billen, zelf fruitteler.





De fruitsector is als de dood voor mogelijke infecties van het bacterievuur, in de volksmond perenvuur. "Aangetaste bomen moeten sterk worden teruggesnoeid, of beter nog: gerooid. Het besmette materiaal moet worden verbrand. Het gebruikte snoeigereedschap moet worden ontsmet voor er andere struiken mee gesnoeid worden. Wat deze fruitteler gedaan heeft, is strafbaar", zegt directeur Jef Vercammen van het Proefcentrum voor Fruitteelt in Kerkom.





Schepen voor Landbouw Hilde Vautmans (Open Vld) heeft onmiddellijk opdracht gegeven aan de stadsdiensten om de besmette bomen op de juiste manier te verwijderen. "Wij zullen als stad klacht indienen tegen onbekenden en ook het FAVV verwittigen. Er zijn duidelijke richtlijnen over hoe men bacterievuur moet bestrijden en vernietigen. Dit zijn ontoelaatbare praktijken die niet ongestraft kunnen blijven." (DSS)