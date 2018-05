Frontale botsing 08 mei 2018

Op de Grote steenweg in Zoutleeuw zijn zondagmiddag twee auto's gebotst. D.E. uit Sint-Truiden reed met zijn Volvo vanuit Tienen naar Sint-Truiden. Zijn tegenligger, W.E. uit Sint-Truiden, reed met haar Ford richting Tienen. Op een gegeven moment ging het fout en botsten de twee wagens frontaal op elkaar. Beide voertuigen dienden getakeld te worden. Er was meer dan een uur zware hinder door het ongeval. (KBG)