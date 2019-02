Flam dooft uit Bekende Truiense kachelfabrikant sluit de deuren Dirk Selis

20 februari 2019

17u33 1 Sint-Truiden Flam, de Truiense specialist in gas- en houthaarden, legt de boeken na meer dan tachtig jaar neer. De zaken gingen al even slecht, en nu is ook de mogelijke overname door een Duits bedrijf afgesprongen. Tweeëntwintig mensen verliezen hun baan.

Acht decennia op de teller, en een begrip in Sint-Truiden en ver daarbuiten. Maar nu valt het doek over Flam, ondanks verwoede pogingen om het bedrijf rendabel te houden.

Verwoede pogingen die ruwweg geschat in 2010 begonnen, toen Huguette Balas — voormalig secretaresse in het bedrijf — het roer overnam als CEO. Die verschuiving kwam er na het overlijden van erevoorzitter en bezieler Jean Driesmans. Balas investeerde vrijwel onmiddellijk in een uitbreiding en nieuwe technologieën. “Haarden zijn geëvolueerd van klassieke verwarmingselementen naar designstukken”, verklaart ze. “In combinatie met de strenger wordende milieuregels voor kachels is de vraag naar haarden zwaar teruggevallen. Een situatie die niet langer houdbaar is.”

De sector van Flam heeft het moeilijk, zoveel is dus duidelijk. Maar volgens professor Economie Rudy Aernoudt (UGent) zijn de oorzaken voor dit faillissement diverser. “Dit was een prachtig bedrijf met een groot potentieel”, aldus Aernoudt, die jarenlang bevriend was met oprichter Jean Driesmans. “Het lijkt mij sterk dat strengere milieuregels hier de basis vormen. Het was juist doordat Jean altijd altijd in nieuwe technologieën investeerde dat Flam ook deze tijden van klimaatmarsen kon overleven. Neen, als ik de cijfers van de laatste jaren bekijk, dan zie ik toch ook andere oorzaken, om het management niet te noemen. Spijtig, het levenswerk van Jean verdiende beter.”

Duivelszak

Een verrassing is de sluiting ook niet voor Aernoudt. Hij schreef in 2012 nog ‘De duivelszak’, een roman waarin hij beschrijft hoe familiebedrijven doorheen de generaties ten onder gaan. Een roman die hij samen met Erna Driesmans — dochter van — publiceerde, en die gebaseerd is op de toenmalige situatie van Flam. Ook voor onthaalbediende Petra Dessers die al 31 jaar voor het bedrijf werkte, kwam deze zwarte dag niet onverwacht: “We zagen het aankomen, maar toch wanneer ze het je zeggen komt het als een slag in je gezicht”.

“Ondernemer ben je in goede en kwade dagen”, reageert Huguette Balas met trillende stem. “En vandaag is het een mindere dag. We hadden na acht maanden onderhandelen met een Duitse fabrikant gehoopt op een overname, maar in de laatste rechte lijn is het fout gelopen. De Duitsers hebben zich om onbekende reden teruggetrokken, en daarom moeten we nu snel duidelijkheid scheppen voor onze medewerkers.”

“We bekijken enerzijds de verkoop van onze gebouwen en infrastructuur”, vervolgt Balas. “Anderzijds zetten we onze patenten en technologie in de etalage. Hier zijn we bijna rond met een mogelijke koper. We geven onszelf tot het bouwverlof.”

De bedienden krijgen intussen reeds hun opzegperiode, de zeventien arbeiders moeten wachten tot het bouwverlof. Zij staan nog altijd in voor de dienst na verkoop en het afhandelen van de bestellingen. “Iedereen mag ook gerust zijn: die bestellingen worden nog geleverd”, belooft Balas. “Ons eergevoel is te groot om klanten zomaar in de kou te laten staan. Onze mensen hebben ook altijd het beste van zichzelf gegeven en we mogen fier zijn op wat we samen bereikt hebben. Maar soms loopt het niet helemaal zoals je zelf zou willen. En dan moet je leiderschap tonen, zoals vandaag.”