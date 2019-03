Fifty-One Sint-Truiden viert haar 700ste statutaire vergadering Dirk Selis

04 maart 2019

17u48 0 Sint-Truiden De Truiense Fifty-One hield afgelopen zondag haar 700ste statutaire vergadering. In mensenjaren betekent dit dat de club 35 jaar oud is geworden.

Fifty-One International werd opgericht door een aantal leden van De Ronde Tafel. Daar was een ouderdomslimiet vastgelegd op 41 jaar en dan moest je ontslag nemen. Enkele Tafelaars vonden dat maar niets en starten op 22 oktober 1966 in Waterloo een eigen serviceclub onder de naam: FIFTY-ONE. Vrij vlug werden clubs gevormd in Wallonië en in mei 1968 ontstond in Mechelen de eerste Vlaamse club. Op 30 december 1983 richtte de Fifty-One Tienen in Sint-Truiden een nieuwe club op en op 5 november 1988 werd de club “gecharterd”. Vanaf dat ogenblik werd ze opgenomen als volwaardige Fifty-One club. Fifty-One clubs in heel het land dienen de gemeenschap door initiatieven te begeleiden en te steunen voor minderbedeelden, mindervaliden en jongeren. “In die 35 jaar dat wij in Sint-Truiden actief zijn hebben wij meer dan honderd initiatieven en projecten ondersteund. Elk jaar kiezen we een aantal vernieuwende sociale projecten” zegt voorzitter Raymond Zwerts.

6000 euro steun

“Op 9 december 2018 – tijdens ons aperitiefconcert in de Begijnhofkerk - mochten wij voor €6000 steun uitdelen. Zo steunen wij de VZW TreAde die zich inzet voor mensen met psychosociale problemen door hen een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. De VZW BINDKRACHT die een huis aanbiedt met woon- en zorgomgeving voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Zeker ook ONDER ONS in de Stationsstraat in Sint-Truiden, een armoedevereniging die de strijd aangaat tegen armoede. En als laatste, de VZW Habbekrats die opende in het vroegere jeugdcentrum de Tochtgenoot en met de steun van de stad Sint-Truiden, een nieuwe thuishaven voor jongeren tussen 4 en 18 jaar. Zij kunnen er terecht voor allerlei activiteiten maar ook voor huiswerkbegeleiding of psychologische raad” vertelt Raymond Zwerts.

Culinaire Wandeling

“Voor 2019 zullen wij verder onze activiteiten organiseren met de bedoeling om steun te geven aan vernieuwende projecten. Een belangrijk evenement om naar uit te kijken gaat door op woensdag 1 mei 2019. Dan organiseren wij onze tweede Culinaire Wandeling onder het motto: Haspengouw Proeven! Tijdens een wandeling van ongeveer 7 kilometers worden aperitief, soep, voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en dessert aangeboden tijdens de wandeling en tussen de Haspengouwse bloesems. Vorig jaar – bij de eerste editie – hadden wij meteen 200 deelnemers!” besluit Zwerts.